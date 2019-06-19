Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимумуГазета.Ru 03:29
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе. Сообщалось, что увеличение предполагается не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня.
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Это будет прожиточный минимум ребенка — региональный, точно такой, который установлен сейчас на первого ребенка.
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Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
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