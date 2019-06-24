Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублейRT на русском 14:45

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он предложил увеличить их размер до показателя прожиточного минимума того региона, в котором живёт семья.
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с чего всё началось

Пособие на детей в малообеспеченных семьях повысят с 50 рублей до 10 тыс. рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Интерфакс08:21

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Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

RT на русском14:45

Пособие на детей из малообеспеченных семей увеличат с 50 рублей до 10 тысяч

Эхо Москвы13:01

Пособие на детей в малообеспеченных семьях повысят с 50 рублей до 10 тыс. рублей

Интерфакс08:21

Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч рублей

Коммерсантъ09:44

Медведев рассказал о планах по повышению детских пособий до 10 тысяч рублей

РИА Новости08:28

Медведев сообщил о повышении до 10 тысяч рублей пособия на детей

Газета.Ru12:39

Прибавка вместо яслей

Российская газетавчера в 13:09
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
Политика

Трамп задумался о выходе из договора о безопасности с Японией

Обновлено в 04:55
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Политика

СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

Власти начали запрашивать у торговых сетей данные о доле грузинского вина в их ассортименте, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете

Обновлено в 10:00
Авто

В Сети напомнили про необычный пикап ВАЗ

В оснащении пикапа находился бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил, в некоторых источниках указывается всего 82 л.с. Вероятнее всего, что в качестве силового агрегата был выбран тюнингованный двигатель от ВАЗ 2110.
Обновлено в 04:15
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Политика

В Иллинойсе легализовали марихуану

Американский штат Иллинойс стал 11-м штатом США, где легализовали марихуану, сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Грабитель подмешивал своим жертвам наркотик в Испании

Испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Сын Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления

Обновлено в 05:52
Политика

Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова

Обновлено в 08:15
Политика

Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Политика

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 14:24
Общество

В Уфе планируют ужесточить требования к наружной рекламе

В Уфе планируют ужесточить требования к наружной рекламе Депутаты уфимского горсовета сегодня планируют рассмотреть поправки в городские правила благоустройства, чтобы обязать рекламщиков соблюдать СанПиН при размещении световой рекламы — вывесок, видеоэкранов и медиафасадов в темное суток.
Обновлено в 17:00
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Авто

Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos

Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Происшествия

На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва

Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено в 10:39
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Общество

Набравшая 400 баллов на ЕГЭ выпускница рассказала о своих планах

Ученица екатеринбургской гимназии №9 Анастасия Пределина, которая набрала 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), планирует продолжить обучение в России.
Обновлено в 11:37
Общество

Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире

Обновлено в 14:53
Хоккей

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
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Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Политика

Правительство РФ обвинило США в распространении Эболы и Зики

Повысилась смертоносность возбудителей этих болезней. Это подтверждается быстрым распространением Эболы по всей планете.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие

Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе

Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе", - сказал Бакин.
Обновлено в 15:57
Экономика

Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
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