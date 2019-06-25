Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублейRT на русском 14:45

Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он предложил увеличить их размер до показателя прожиточного минимума того региона, в котором живёт семья.
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Пособие на детей в малообеспеченных семьях повысят с 50 рублей до 10 тыс. рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Интерфакс08:21

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Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

RT на русском14:45

Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч рублей

Коммерсантъ09:44

Медведев сообщил о повышении до 10 тысяч рублей пособия на детей

Газета.Ru12:39

Пособие на детей из малообеспеченных семей увеличат с 50 рублей до 10 тысяч

Эхо Москвы13:01

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Вести.Ru08:59

Медведев рассказал о планах по повышению детских пособий до 10 тысяч рублей

РИА Новости08:28

Пособие на детей в малообеспеченных семьях повысят с 50 рублей до 10 тыс. рублей

Интерфакс08:21
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:45, Вашингтон
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