Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублейRT на русском 14:45
Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он предложил увеличить их размер до показателя прожиточного минимума того региона, в котором живёт семья.
Читать в источнике
Оценить915
с чего всё началось
Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.Интерфакс08:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:45, Вашингтон
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
Обновлено в 07:50
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ государства
Права РФ единогласно поддержали 12 стран, большинством голосов высказали мнение делегации еще 11 государств.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено в 09:20
Общество
Чувашская выпускница набрала на ЕГЭ 300 баллов
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Военные ДНР сбили украинский беспилотник
По словам Басурина, с помощью БПЛА киевские силовики корректировали огонь при обстреле Горловки 23 июня, в результате которого были повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Костромской области загорелся корпус детского лагеря
Корпус детского лагеря "Золотой Колосок" загорелся под Костромой, всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.
Обновлено в 15:30
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено в 14:05
Политика
США призвали не допускать к работе в ПАСЕ попавших под санкции россиян
«По нашему мнению, если россияне возвращаются ПАСЕ, то Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — сказал дипломат, которого цитирует телеканал «Громадське ТВ».
Обновлено в 14:51
Авто
Названы самые популярные в Москве автомобили каршеринга
Как сообщается в официальном аккаунте ЦОДД в Тwіттеr, самой популярной машиной эконом-класса в московском каршеринге оказался Volkswagen Polo.
Обновлено в 08:22
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено в 14:53
Экономика
«Аэрофлот» захеджировал 70% затрат на керосин в 2019 году
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» захеджировал 70% затрат на авиакеросин в 2019 году, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление главы авиакомпании Виталия Савельева.
Обновлено в 12:26
Авто
Британец установил новый рекорд скорости на тракторе
Появилось видео, на котором трактор компании JCB под названием Fastrac JC Bamford Excavators установил новый рекорд скорости среди данных транспортных средств.
Обновлено в 02:42
Транспорт
Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Политика
Депутат Рады заявил о завершении «похода Украины в Европу»
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что для Украины "поход в Европу закончился" .
Обновлено в 13:10
Экономика
Портрет Вернадского украсит новую купюру в 1000 гривен
Новая купюра номиналом 1000 гривен будет напечатана с портретом Владимира Вернадского, сообщается на сайте Национального банка Украины.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства наезда троллейбуса на пешехода. Прохожий скончался на месте происшествия.
Обновлено в 14:19
Экономика
Власти Петербурга: специнвестконтракт с Hyundai рассчитан до 2027 года
Специальный инвестиционный контракт (СПИК) Hyundai Motor, подписанный ранее с Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга, рассчитан до 2027 года.
Обновлено в 14:01
Технологии
«Росэлектроника» представила VR-тренажеры для саперов и пожарных
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил комплексный тренажер на основе технологии виртуальной реальности.
Обновлено в 06:55
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:17
Футбол
СМИ: полузащитник «Сент-Этьена» Хазри отклонил предложение «Краснодара»
Полузащитник французского футбольного клуба "Сент-Этьен" Вахби Хазри отказался переходить в "Краснодар", сообщает France Football.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Немецкий Bild сообщает, что сегодня испанская береговая охрана провела эвакуацию с горящей яхты в Средиземном море, на которой оказался украинский боксер и политик Владимир Кличко с семьей.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Два немецких истребителя потерпели крушение в Германии
Обновлено вчера в 08:48
Футбол
Ольга Бузова предложила Глушакову работу оператором
Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий в Инстаграме под постом экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова о поиске работы.
Обновлено вчера в 15:48