Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»РБК 01:00
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
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Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату
По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.
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«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.
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Энергетика
Минприроды поддержало выдачу лицензий в Арктике под обязательство производить СПГ
Минприроды поддерживает идею закрепления во вновь выдаваемых лицензиях на газовые месторождения в Арктике обязательств компаний по производству сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
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Группа Мастроджузеппе, напротив, изучала глубокие водоемы — глубиной до 100 метров (для сравнения, глубина Ладожского озера составляет 233 метра, Онежского — 127 метров).
Обновлено в 12:46
Авто
Последний Chevrolet Corvette C7 продадут на аукционе 28 июня
Новая генерация автомобиля будет представлена в первом месяце лета, а после этого события компания намерена организовать продажу последнего сошедшего с конвейера автомобиля Chevrolet Corvette C7 текущего поколения.
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Политика
Зеленский сформулировал позицию по Крыму и Донбассу
Шоумен Владимир Зеленский, перед вторым туром выборов лидирующий в президентской гонке, считает Крым и Донбасс территорией Украины, "незаконно оккупированной Россией".
Обновлено в 11:28
Кино
Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов
Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.
Обновлено вчера в 16:43
Экономика
«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли
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Во Франции начнут сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам
Официальный представитель Фонда наследия рассказал, когда начнется сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.
Обновлено в 16:55
Футбол
Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор
Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:03
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Обновлено вчера в 17:46
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В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника
Труп солдата нашли утром с огнестрельным ранением. 22-летний срочник был призван из Республики Башкортостан.
Обновлено в 05:51
Футбол
«Арсенал» на выезде обыграл «Уотфорд»
Обновлено в 16:53