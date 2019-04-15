Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»РБК вчера в 01:00
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
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Детские пособия и выплаты безработным вскоре в России будут перечислять только на карты МИР
Эхо Москвывчера в 08:33
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