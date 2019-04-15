Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»РБК 01:00

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
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Соцвыплаты и детские пособия переведут на карты «Мир»

Росбалт02:51

Кабмин обязал перечислять пособия безработным и гражданам с детьми на карты «Мир»

ТАСС07:33

Детские пособия и выплаты безработным вскоре в России будут перечислять только на карты МИР

Эхо Москвы06:30

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

URA.Ru03:32

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

РИА Новости07:54

РБК: пособия безработным и матерям будут перечислять только на карты «Мир»

Коммерсантъ01:42

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

РБК01:00
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Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту»

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Xbox One S и Xbox One X теперь можно купить по подписке и в России

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии по контролю за доходами и расходами Юрий Воробьев сообщил, что в ситуации с несдачей декларации о доходах сенатором Арашуковым, отстраненным в связи с расследованием уголовного дела об убийствах и участии в преступном сообществе, будет разбираться специально созданная группа.
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Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы

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Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

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Политика

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
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Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

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Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
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Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
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Венесуэла до сих пор не перевела платеж в счет долга перед РФ

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Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
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«Северный поток-2» затянуло в датские воды

Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.
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ВСУ открыли огонь по территории 6 населенных пунктов ДНР. Сводка: 15 апреля

Украинские оккупационные войска вели обстрелы по 6 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, 8 раз нарушив режим прекращения огня.
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Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
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Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в отношении мужчины, 1972 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-тилетнего возраста»).
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Фанат из «черного списка» получил штраф в 40 тысяч и 5 суток ареста

Нарушитель привлечен к административной ответственности и должен будет заплатить 40 тысячи рублей штрафа.
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Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
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Названы регионы, где аренда квартир обходится дороже всего

Третью строчку списка однокомнатных квартир заняла Московская область, где средняя стоимость месячной аренды составляет 23,4 тысячи рублей.
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Участники «Тотального диктанта» не справились с «обаянием»

По словам члена экспертного совета "Тотального диктанта" и главного редактора портала "Грамота.ру" Владимира Пахомова, сложности вызвало слово "обаяние" — люди путали его с "обонянием".
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Бьорндален прокомментировал допинг-скандал вокруг Логинова

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно поведения россиянина Александра Логинова после двухлетней дисквалификации за применение допинга.
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Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

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Skoda на тизерах показала новый кроссовер Vision GT

Чешский автопроизводитель опубликовал в сети тизерные изображения нового кроссовера Vision GT.
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Экс-руководителя НПП «Темп» обвинили в шест махинациях

Бывший руководитель производителя систем для стратегических бомбардировщиков НПП "Темп" Андрей Трубкин задержан по подозрению в шести эпизодах хищения, сообщил источник "Ъ".
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