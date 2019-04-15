Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»РБК 01:00

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Политика Россия может выплатить долг Совету Европы На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Авто Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту» Бывшему руководителю Volkswagen Мартину Уинтеркорну предъявили обвинения по «дизельгейту» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры страны.

Политика Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.

Общество Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.

Политика Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским Украинского лидера «ужаснуло», сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.

Происшествия Арашуков отправил декларацию о доходах в Совфед вовремя — адвокат Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии по контролю за доходами и расходами Юрий Воробьев сообщил, что в ситуации с несдачей декларации о доходах сенатором Арашуковым, отстраненным в связи с расследованием уголовного дела об убийствах и участии в преступном сообществе, будет разбираться специально созданная группа.

Футбол Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова» Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Политика Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы Действующий президент Украины Порошенко заявил, что твердо намерен выиграть президентские выборы в 2019 году.

Политика Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».

Важное за сутки Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019» Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.

Армия и оружие Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.

Экономика Венесуэла до сих пор не перевела платеж в счет долга перед РФ Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что Венесуэла до сих пор не внесла очередной платеж по долгу перед Россией.

Экономика Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.

Экономика «Северный поток-2» затянуло в датские воды Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.

Армия и оружие ВСУ открыли огонь по территории 6 населенных пунктов ДНР. Сводка: 15 апреля Украинские оккупационные войска вели обстрелы по 6 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, 8 раз нарушив режим прекращения огня.

Политика Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.

Происшествия Трое мальчиков стали жертвами педофила в пригороде Петербурга Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в отношении мужчины, 1972 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-тилетнего возраста»).

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Общество Названы регионы, где аренда квартир обходится дороже всего Третью строчку списка однокомнатных квартир заняла Московская область, где средняя стоимость месячной аренды составляет 23,4 тысячи рублей.

Общество Участники «Тотального диктанта» не справились с «обаянием» По словам члена экспертного совета "Тотального диктанта" и главного редактора портала "Грамота.ру" Владимира Пахомова, сложности вызвало слово "обаяние" — люди путали его с "обонянием".

Спорт Бьорндален прокомментировал допинг-скандал вокруг Логинова Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно поведения россиянина Александра Логинова после двухлетней дисквалификации за применение допинга.

Авто Skoda на тизерах показала новый кроссовер Vision GT Чешский автопроизводитель опубликовал в сети тизерные изображения нового кроссовера Vision GT.