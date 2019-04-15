Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»РБК 01:00

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
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Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

РИА Новости07:54

Кабмин обязал перечислять пособия безработным и гражданам с детьми на карты «Мир»

ТАСС07:33

РБК: пособия безработным и матерям будут перечислять только на карты «Мир»

Коммерсантъ01:42

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

URA.Ru03:32

Соцвыплаты и детские пособия переведут на карты «Мир»

Росбалт02:51

Детские пособия и выплаты безработным вскоре в России будут перечислять только на карты МИР

Эхо Москвы08:33

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

РБК01:00
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 21:49, Ашберн
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Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

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