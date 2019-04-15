Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»РБК 01:00

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
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Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

URA.Ru03:32

Соцвыплаты и детские пособия переведут на карты «Мир»

Росбалт02:51

СМИ: Часть социальных выплат в России будут начислять лишь на карту «Мир»

БИЗНЕС Online02:10

Правительство переводит на карты платёжной системы «Мир» социальные выплаты безработным и детские пособия

Эхо Москвы02:32

Выплаты безработным и детские пособия будут перечислять только на карты «Мир»

Дождь04:52

РБК: пособия безработным и матерям будут перечислять только на карты «Мир»

Коммерсантъ01:42

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

РБК01:00
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ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

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Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток-2".
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