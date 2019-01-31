Экономика
Пособие на погребение пенсионера поднимут с 1 февраляПолитика Сегодня вчера в 05:38
Пособие на погребение неработающего пенсионера увеличится с 1 февраля 2019 года до 5946 рублей, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). Сейчас пособие составляет 5701 рубль. Кроме того, с 1 февраля увеличивается ряд соцвыплат, предоставляемых ПФР.
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с чего всё началось
В рамках повышения ряда социальных выплат с 1 февраля пособие на погребение неработающего пенсионера увеличится до 5946 рублей, сообщает пресс-служба пенсионного фонда России.БИЗНЕС Onlineвчера в 06:00
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