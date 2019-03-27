Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволитьсяLenta.ru 02:53
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
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с чего всё началось
Это реакция от того, что не у всех такая высокая.РЕН ТВвчера в 17:41
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Посмеявшиеся над своими «высокими» зарплатами башкирские врачи массово уволились
Московский Комсомолец03:32
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
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