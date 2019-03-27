Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволитьсяLenta.ru 02:53

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
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с чего всё началось

«Мы есть никто»: врачи роддома в Башкирии объяснили, почему смеялись над своей зарплатой

Это реакция от того, что не у всех такая высокая.
РЕН ТВвчера в 17:41

Подробнее о событии

Врачи скандально известного роддома в Башкирии назвали сроки массовых увольнений

Горобзор.ру05:52

«Мы есть никто»: массовое увольнение после скандала со смешными зарплатами

Газета.Ru04:30

Из роддома в Салавате за год уволились 20 медиков, но ни один не пришел на замену

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Посмеявшиеся над своими «высокими» зарплатами башкирские врачи массово уволились

Московский Комсомолец03:32

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

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Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат

News.ru02:37

Башкирские врачи, раскрывшие свои «смешные» зарплаты, массово бросают работу

URA.Ru01:29
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Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
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Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
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Полиция обыскала офис СГК и изъяла документы

26 марта в Новосибирском офисе СГК прошли обыски с выемкой документов. Полиция искала документы по делу экс-министра Абызова.
Обновлено в 05:46
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Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 18:55
Общество

Салаватский роддом вернут государству

Медучреждение вернут в оперативное управление государства, роддом будет работать в структуре городской больницы.
Обновлено в 02:48
Политика

Порошенко назвал Путина главным противником на выборах

Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

ВМФ получит более 180 кораблей и судов новых проектов до 2027 года

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Военно-морской флот России до 2027 года получит более 180 кораблей и судов новых проектов в рамках госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар

В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.
Обновлено в 05:51
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Политика

Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

История счастья: как Полина Гагарина похудела на 40 кг и нашла любовь

В 2010 году в жизни Гагариной появился фотограф Дмитрий Исхаков.
Обновлено в 05:16
Авто

Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus

Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
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Наука

Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин

Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено 25 марта в 11:54
Политика

Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл

Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
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Политика

Россия бросает вызов США в Западном полушарии

«Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права», – написал он в Twitter во вторник, отметив, что «Россия должна работать с международным сообществом» ради поддержки народа Венесуэлы.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Экс-министр Абызов не признает вину

Обновлено вчера в 17:04
Здоровье

В самарском здравоохранении создадут единую информационную систему

В рамках реализации нацпроектов в Самарской области создадут единый цифровой контур здравоохранения.
Обновлено в 04:58
Культура

Минкульт объединит Александринский и Волковский театры

Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Здоровье

Жители взорванного дома в Магнитогорске пройдут углубленный медосмотр

Выслушав магнитогорцев, Алексей Текслер поручил организовать углубленные медосмотры жителей пострадавшего дома.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Китае женщина родила двойняшек от разных отцов

В Китае произошел уникальный случай: женщина родила мальчиков-близнецов от разных отцов.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit

Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Хоккей

Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне

Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
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Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК

Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Гаджеты

Скидки на роботы-уборщики ILIFE в ходе распродажи AliExpress 328 составят до 51 %

Приобрести ILIFE A9s можно будет в ходе распродажи AliExpress 328 Shopping Festival в официальном магазине ILIFE и магазине компании в Испании на сайте AliExpress.com с 28 марта.
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Продажи автомобилей KIA с пробегом выросли на 25%

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Моуринью может стать тренером Головина

Если Моуринью возглавит "Монако", то он станет наставником полузащитника сборной России Александра Головина.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании-поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:31
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Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ

За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Как работают Яндекс.Новости?
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