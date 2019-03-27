Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволитьсяLenta.ru 02:53

Это реакция от того, что не у всех такая высокая.

с чего всё началось

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

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