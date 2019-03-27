Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволитьсяLenta.ru 02:53

Зарплата снизилась, когда единственный на весь город Салават роддом с одобрения республиканского правительства на 23 года отдали в частные руки.

с чего всё началось

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