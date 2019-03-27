Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволитьсяLenta.ru 02:53

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
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с чего всё началось

«Мы есть никто»: врачи роддома в Башкирии объяснили, почему смеялись над своей зарплатой

Это реакция от того, что не у всех такая высокая.
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Обновлено в 12:10
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Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
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"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
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