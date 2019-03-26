Общество

Посмеявшихся над своими зарплатами медиков обвинили в игре на публикуLenta.ru 07:03

Отчитавшаяся о средней заработной плате своих сотрудников директриса одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) Альбина Фатыхова назвала смех медиков «запланированным сценарием» и «выступлением на публику». Об этом она заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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Посмеявшихся над своими зарплатами медиков обвинили в игре на публику

Lenta.ru07:03

Врачи из Башкирии рассмеялись, узнав официальный размер своей зарплаты

КП - Уфа06:32

Медики в Башкирии встретили смехом заявление главврача о размерах зарплаты

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Врачи роддома в Башкирии публично посмеялись над своей зарплатой

Аргументы и Факты - Уфа02:02

Видео: Главврач рассмешила своих сотрудников, сказав сколько якобы они получают

Пятый канал00:29

Минздрав Башкирии предлагает изменить минимальный оклад медработников

UfaTime.ruвчера в 21:16

В Башкирии врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице

ProUfu.ruвчера в 10:14
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Футбол

«Барселона» интересуется Промесом

Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны».
Обновлено в 05:39
Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Экономика

Набиуллина: ЦБ не управляет и не планирует управлять курсом рубля

ЦБ РФ не использовал и не планирует использовать инструмент "бюджетного правила" для управления курсом рубля и в случае высокой волатильности на рынке будет приостанавливать покупки валюты не частично, а полностью, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе расширенного заседания коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Политика

В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме

Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Футбол

Сборной Украины грозят два технических поражений

Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Экономика

Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов

Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:17
Политика

Япония посчитала своей южную часть Курил в новом учебнике по истории

Япония решила обозначить в школьных учебниках исконными территориями страны южную часть Курильских островов.
Обновлено в 06:14
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Театры

Мариинский театр привезет в «Зарядье» оперу «Парсифаль»

"Парсифалем" Мариинский театр продолжит оперный цикл на сцене "Зарядья".
Обновлено в 07:00
Политика

Парламент Британии начнет определять ход Brexit

Напомним, в понедельник, 25 марта, депутаты поддержали поправку, которую внес Оливер Летуин, где правительство должно определить, какой вариант выхода страны будет устраивать больше всего Палату общин.
Обновлено в 01:06
Общество

Путину регулярно докладывают о положении в «китовой тюрьме»

Разрешить проблему "китовой тюрьмы" в Приморье одномоментно невозможно, но Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с животными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Космос

NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В Нидерландах обнаружили картину Пикассо, украденную 20 лет назад

Написанный в 1938 году "Портрет Доры Маар" был украден в 1999 году с яхты саудовского шейха, в то время, когда она стояла на якоре во французском Антибе.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет

Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.
Обновлено в 02:59
Политика

Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Пассажиров British Airways отправили в Эдинбург вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 03:09
Космос

На панорамах Google Street View появился остров с «марсианскими» условиями

Разработчики сервиса Google Street View добавили на него панорамы острова Девон в Канаде, поверхность которого считается одной из наиболее близких к марсианской на Земле.
Обновлено вчера в 11:15
Наука

Новые нейроны формируются даже у 90-летних

До недавнего времени ученые считали, что весь необходимый набор нервных клеток формируется у человека еще до рождения и потом новые нейроны уже не формируются.
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Актриса Хилари Дафф опубликовала видео своих родов в воду

Актриса Хилари Дафф (31), известная по молодежным сериалам 90-х, поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram весьма личным видео.
Обновлено в 06:29
Футбол

«МЮ» утвердит Сульшера главным тренером до конца марта

Сульшер был назначен исполняющим обязанности рулевого манкунианцев после увольнения Жозе Моуринью в декабре 2018 года.
Обновлено в 06:39
Политика

США не допустят вмешательства «враждебных держав» в дела Венесуэлы

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что США не допустят вмешательства "враждебных держав" в дела Венесуэлы.
Обновлено в 05:05
Политика

На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Футбол

Мбаппе заявил Зидану о готовности перейти в «Реал»

Согласно информации El Chiringuito, 20-летний футболист в ходе беседы заявил о готовности перебраться в "королевский" клуб.
Обновлено в 06:25
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Общество

В Росгвардии призвали не воспринимать ее сотрудников как «монстров с резиновыми палками»

Росгвардия стремится к открытости, чтобы граждане РФ понимали назначение ведомства и видели в нем "защиту от преступных посягательств", сообщил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов журналистам во вторник.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе

На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста

Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:17
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