Общество
Посмеявшихся над своими зарплатами медиков обвинили в игре на публикуLenta.ru 07:03
Отчитавшаяся о средней заработной плате своих сотрудников директриса одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) Альбина Фатыхова назвала смех медиков «запланированным сценарием» и «выступлением на публику». Об этом она заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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