Политика

Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборовРБК 05:17

Послы стран «Большой семерки» (G7) направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову, в котором рассказали о возможной угрозе срыва президентских выборов, которые пройдут в стране на следующей неделе.
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Послы стран G7 призвали власти Украины не допустить срыва выборов

Life.ru06:04

Послы стран G7 просят Авакова защитить Украину от националистов

Украина.ру05:43

G7 не доверяет Порошенко: Украину предупредили о проблемах с выборами

Российский Диалог05:17

Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов

РБК05:17
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Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Порошенко не исключил возможности введения 13-й пенсии на Украине

Президент Украины Петр Порошенко объявил в своем Twitter-аккаунте о возможности введения в стране 13-й пенсии.
Обновлено в 02:15
Общество

Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 02:04
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Финансы

Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 8%

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила возможность снижения ставок по ипотеке до 8% при достижении уровня инфляции в 4%. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Спорт

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира

Медаль Синициной и Кацалапова стала первой для российских танцоров на льду за последние шесть лет.
Обновлено в 03:11
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Алекс завершил карьеру

Обновлено в 03:43
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено вчера в 06:55
Хоккей

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук оценил свой сезон как ужасный

Для клуба, который за три сезона потратит на Ковальчука почти $ 20 млн, это приличные расходы на хоккеиста, который не играет.
Обновлено в 04:15
Наука

Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые

Обновлено вчера в 04:45
Футбол

«Атлетико» может приобрести Маноласа

У Маноласа в контракте с римлянами прописана сумма отступных в размере 36 миллионов евро.
Обновлено в 05:14
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств

МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма

Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Президент Турции посетит Россию 8 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:27
Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес

Иван Ургант: «Мы хранили эту информацию скрытой от чужих глаз»

Телеведущий Иван Ургант редко делится с подписчиками своего блога подробностями личной жизни, но в этот раз решил написать о важных вещах.
Обновлено в 05:33
Политика

Лево-патриотические силы приглашают москвичей на митинг

В субботу 23 марта в Москве на проспекте Академика Сахарова состоится митинг лево-патриотических сил в защиту социальной справедливости, за смену существующего социально-экономического курса в интересах народов России.
Обновлено 21 марта в 06:39
Музыка

Макаревич отказался объясняться за нарисованную в Госдуме свинью

Музыкант Андрей Макаревич не стал комментировать рисунок свиньи, который он изобразил в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных новому федеральному закону о культуре.
Обновлено вчера в 10:49
Общество

В США слепой пес обзавелся собственной собакой‐поводырем

В США золотистый ретривер по имени Чарли, который из-за болезни лишился глаз, обзавелся собственной собакой-поводырем.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Биатлонист Антон Шипулин официально заявил, что пойдет в Госдуму

Обновлено в 05:12
Политика

Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года

В свою очередь, рейтинг неодобрения деятельности главы государства снизился до минимальных значений и составил 26,2 процента.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
Культура

Актриса Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

В ходе эфира знаменитость обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.
Обновлено в 04:58
Политика

Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем образования республики

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем образования республики, отметив, что сегодня Башкортостан является одним из регионов-лидеров России.
Обновлено в 05:32
Общество

Галкин поспорил с Навальным о звездности Соловьева

Обновлено в 05:58
Политика

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.
Обновлено вчера в 18:56
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Украинский бизнесмен и политик, министр внутренних дел Украины. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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