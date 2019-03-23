Политика
Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на УкраинеРИА Новости 07:31
Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
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Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Спорт
Нэтан Чен взял золото в Чемпионате мира по фигурному катанию
Американец Нэтан Чен победил в чемпионате мира по фигурному катанию среди мужчин сегодня в Сайтаме 23 марта.
Обновлено в 10:21
Политика
В Уфе открылась филателистическая выставка к 100-летию Башкортостана
Обновлено вчера в 13:47
Авто
Рынок новых люксовых автомобилей в России упал на четверть в феврале
По данным специалистов, в феврале в России было продано всего 75 автомобилей класса «Люкс», что на 25% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:56
Культура
Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Беглов пообещал убрать строительные свалки в Полюстрово
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено 21 марта в 05:58
Футбол
Фернанду Сантуш: «Нужно думать о следующем матче с Роналду или без него»
Зинченко и Роналду провели на поле 90 минут Андрей Шевченко: «Игрой команды в матче против Португалии остался доволен на 80%» Тарас Степаненко: «Роналду очень злой ушел в раздевалку»
Обновлено в 05:31
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Политика
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине
Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Обновлено в 03:53
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено 21 марта в 09:01
Игры
Компьютер остается приоритетной игровой платформой
В опросе UBM приняло участие 4 тыс. разработчиков, и как оказалось, за год наибольший интерес вырос к платформе Nintendo Switch.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Наука
Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео
Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено 21 марта в 13:54
Экономика
Минсельхоз определил цены на зерно при интервенциях
Определить на период с 1 июля 2019 года и по 30 июня 2020 года следующие предельные уровни минимальных цен на зерно, при достижении которых в 2019–2020 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2019 года, — говорится в приказе министерства.
Обновлено в 10:25
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
У берегов Норвегии идёт эвакуация пассажиров круизного лайнера. Об этом информирует издание VG со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:52
Политика
В Киеве завершился митинг националистов против коррупции
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что все еще не замужем
Вопреки мнению, что пара узаконила отношения в 2013 году, Мария Кожевникова призналась: свадьбы не было.
Обновлено в 11:00
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Авто
В РФ появился обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матче
Обновлено в 07:04
Политика
В МИД предупредили о последствиях признания Голан территорией Израиля
Признание США Голан израильской территорией может подорвать перспективы урегулирования между арабским миром и Израилем.
Обновлено в 06:10
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Общество
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: наберитесь терпения
На этой неделе вас ждет много беготни и суеты.
Обновлено в 01:30