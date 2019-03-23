Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на УкраинеРИА Новости 07:31

Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.

Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Спорт Нэтан Чен взял золото в Чемпионате мира по фигурному катанию Американец Нэтан Чен победил в чемпионате мира по фигурному катанию среди мужчин сегодня в Сайтаме 23 марта.

Авто Рынок новых люксовых автомобилей в России упал на четверть в феврале По данным специалистов, в феврале в России было продано всего 75 автомобилей класса «Люкс», что на 25% меньше, чем годом ранее.

Культура Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Футбол Фернанду Сантуш: «Нужно думать о следующем матче с Роналду или без него» Зинченко и Роналду провели на поле 90 минут Андрей Шевченко: «Игрой команды в матче против Португалии остался доволен на 80%» Тарас Степаненко: «Роналду очень злой ушел в раздевалку»

Политика МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Игры Компьютер остается приоритетной игровой платформой В опросе UBM приняло участие 4 тыс. разработчиков, и как оказалось, за год наибольший интерес вырос к платформе Nintendo Switch.

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .

Экономика Минсельхоз определил цены на зерно при интервенциях Определить на период с 1 июля 2019 года и по 30 июня 2020 года следующие предельные уровни минимальных цен на зерно, при достижении которых в 2019–2020 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2019 года, — говорится в приказе министерства.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).

Общество В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.

Происшествия У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера У берегов Норвегии идёт эвакуация пассажиров круизного лайнера. Об этом информирует издание VG со ссылкой на полицию.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова призналась, что все еще не замужем Вопреки мнению, что пара узаконила отношения в 2013 году, Мария Кожевникова призналась: свадьбы не было.

Политика Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.

Происшествия Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.

Авто В РФ появился обновленный кроссовер Mazda CX-9 Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.

Политика В МИД предупредили о последствиях признания Голан территорией Израиля Признание США Голан израильской территорией может подорвать перспективы урегулирования между арабским миром и Израилем.

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.