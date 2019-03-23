Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на УкраинеРИА Новости 07:31

Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.

Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

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