Политика
Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на УкраинеРИА Новости 07:31
Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
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Музыка
Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:34
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено 21 марта в 14:56
Общество
В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя
Обновлено вчера в 16:38
Политика
В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко
Структуры Евросоюза начали антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента
Рейс FV6020 авиакомпании «Россия» прибыл накануне вечером в Петербург из столицы с задержкой в 40 минут.
Обновлено в 05:22
Спорт
Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом
Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.
Обновлено в 08:35
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Павлу Грудинину
Мещанский суд Москвы 22 марта признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Бывшие мужья Юлии Началовой приехали на церемонию прощания с певицей
Сегодня родные, друзья, коллеги и поклонники Юлии Началовой провожают певицу в последний путь. Она ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет.
Обновлено 21 марта в 06:20
Политика
Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».
Обновлено в 03:24
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Митрополит Иларион позвал чиновников в реальный мир
Свою точку зрения митрополит Иларион разъяснил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", прокомментировав недавнее скандальное заявление депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов
Чиновник сообщил, что пострадавшим будет выплачена материальная компенсация или предоставлено жильё в другом районе.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35
По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта
В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие
«Русские витязи» прибыли на авиасалон в Малайзию
Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи" прибыла в Малайзию для участия в международном авиасалоне LIMA-2019, который с 26 марта будет проходить на острове Лангкави.
Обновлено в 10:14
Футбол
На матч «Зенит» – «Аустрия» ожидается до 40 тысяч зрителей
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте вызвала зависть у поклонников отдыхом в Майами
Отечественная певица Кристина Орбакайте вызвала зависть у своих многочисленных поклонников, решив отправиться на отдых в Майами.
Обновлено в 08:26
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Спорт
Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии, Юрлова-Перхт - 15-я
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:31
Культура
Шнур на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт
Сергей Шнуров и Андрей Макаревич пришли в Госдуму на слушания, посвященные законопроекту «О культуре».
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в овощехранилище в Липецкой области
Пожар в овощехранилище под Липецком унес жизни четырех человек.
Обновлено в 04:20
Политика
Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву
Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Политика
Мюллер завершил расследование дела о «российском вмешательстве»
Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Министерства юстиции США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:18
Здоровье
В Панковке прошёл митинг против закрытия амбулатории
Сегодня в Панковке состоялся митинг, на котором протестовали против замены местной амбулатории частной поликлиникой.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем
«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Баскетбол
«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в НБА
Обновлено в 00:33