Политика

Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации ПорошенкоRT на русском 06:37

Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Семерка» не хочет, чтобы Порошенко и его команду люстрировали

Вести.Ru07:10

В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

РИА Новости07:35

Послы G7 не поддержали решение Зеленского о люстрации окружения Порошенко

News.ru07:16

«Большая семерка» осудила планы Зеленского люстрировать Порошенко

Взгляд.ру06:41

Послы G7 не поддержали решение Зеленского о люстрации чиновников времен Порошенко

ТАСС07:02

Послы G7 не поддержали решение Зеленского о люстрации окружения Порошенко

Известия06:53

Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

RT на русском06:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

Обновлено в 04:04
Политика

В Пекине назвали визит главы Тайваня в США вызовом принципу «одного Китая»

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан назвал поездку главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США попыткой бросить вызов принципу "одного Китая" при помощи внешних сил, сообщает газета China Daily.
Обновлено в 06:00
Происшествия

К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками

Обновлено в 06:38
Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку

Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Россия начала поставки С-400 в Турцию

Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничестве России (ФСВТС) подтвердил начало поставок Турции С-400.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В аэропорту Краснодара за дебош задержан актер Тимур Ефременков

Обновлено в 04:15
Политика

Песков назвал прагматичным разговор Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал прагматичным первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:27
Культура

Американский переводчик Пушкина и Высоцкого получил российский паспорт

Interfax-Russia.ru - Глава Минкультуры Владимир Мединский принял участие в церемонии вручения американскому поэту и переводчику Джулиану Генри Лоуэнфельду российского паспорта.
Обновлено в 06:05
Культура

Соколиный голос: Джереми Реннер записал клип на собственную песню

Соколиный Глаз из киновселенной Marvel, он же Джереми Реннер, выпустил клип на свою песню Main Attraction.
Обновлено в 06:00
Общество

Глава Зауралья Шумков попросил курганцев завязать с пьянством

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков призвал курганцев вести трезвый образ жизни – он сделал соответствующий пост в своем инстаграм вечером в четверг, 11 июля.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Игры

Ubisoft накажет игроков Assassin’s Creed Odyssey за создание миссий для прокачки

Ubisoft объявила на официальном форуме Assassin's Creed Odyssey, что она начнёт бороться с появившимися благодаря редактору заданий миссиями для лёгкой прокачки и получения золота.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Авто

Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей

Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

В Челябинской области женщину убило молнией

Как сообщили в полиции, 58-летняя женщина во время грозы находилась на озере Большой Шантропай.
Обновлено в 01:09
Политика

Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Происшествия

Российская туристка попала в психбольницу на Бали

Обновлено вчера в 06:13
Политика

В МИД заявили о готовности работать с новым генсеком Совета Европы

Россия готова работать с избранным в июне этого года генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 05:37
Политика

Путин сменил губернатора Севастополя

Врио главы города назначен Михаил Развожаев. Овсянников стал губернатором Севастополя в 2016 году.
Обновлено вчера в 12:09
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо»

Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 12 июля в 20.00 на Центральном стадионе.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Юный аргентинский вратарь отбил пенальти и умер

Обновлено в 06:21
Авто

Продажи российских автомобилей с пробегом падают сильнее рынка

За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Политика

СБУ не разрешила Савченко агитировать в Горловке

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука выразил сомнение, что СБУ разрешит Савченко выехать в ДНР.
Обновлено в 04:56
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Интернет

Google призналась в прослушивании голосовых записей пользователей

Сотрудники Google прослушивают аудиозаписи голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят при использовании динамика Google Home или приложения Google Assistant, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Москве загорелся Государственный архив литературы и искусства

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) — крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства.
Обновлено в 06:52
Общество

Мальдивы в Сибири: The New York Times о золоотвале новосибирской ТЭЦ-5

Назвав золоотвал «новосибирскими Мальдивами», пользователи социальных сетей активно выкладывают свои фотографии на фоне озера в купальниках, как они занимаются йогой или изощренно позируют на камеру.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Зеленский заключил пари с главой Днепра из-за моста

Президент Украины Владимир Зеленский заключил с мэром Днепра Борисом Филатовым пари, касающееся сдачи в эксплуатацию моста через реку Днепр.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось

Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
Обновлено вчера в 00:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное