Политика
Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации ПорошенкоRT на русском 06:37
Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
Обновлено в 04:04
Политика
В Пекине назвали визит главы Тайваня в США вызовом принципу «одного Китая»
Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан назвал поездку главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США попыткой бросить вызов принципу "одного Китая" при помощи внешних сил, сообщает газета China Daily.
Обновлено в 06:00
Происшествия
К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками
Обновлено в 06:38
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничестве России (ФСВТС) подтвердил начало поставок Турции С-400.
Обновлено в 04:08
Политика
Песков назвал прагматичным разговор Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал прагматичным первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:27
Культура
Американский переводчик Пушкина и Высоцкого получил российский паспорт
Interfax-Russia.ru - Глава Минкультуры Владимир Мединский принял участие в церемонии вручения американскому поэту и переводчику Джулиану Генри Лоуэнфельду российского паспорта.
Обновлено в 06:05
Культура
Соколиный голос: Джереми Реннер записал клип на собственную песню
Соколиный Глаз из киновселенной Marvel, он же Джереми Реннер, выпустил клип на свою песню Main Attraction.
Обновлено в 06:00
Общество
Глава Зауралья Шумков попросил курганцев завязать с пьянством
Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков призвал курганцев вести трезвый образ жизни – он сделал соответствующий пост в своем инстаграм вечером в четверг, 11 июля.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»
Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Игры
Ubisoft накажет игроков Assassin’s Creed Odyssey за создание миссий для прокачки
Ubisoft объявила на официальном форуме Assassin's Creed Odyssey, что она начнёт бороться с появившимися благодаря редактору заданий миссиями для лёгкой прокачки и получения золота.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Авто
Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
В Челябинской области женщину убило молнией
Как сообщили в полиции, 58-летняя женщина во время грозы находилась на озере Большой Шантропай.
Обновлено в 01:09
Политика
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Происшествия
Российская туристка попала в психбольницу на Бали
Обновлено вчера в 06:13
Политика
В МИД заявили о готовности работать с новым генсеком Совета Европы
Россия готова работать с избранным в июне этого года генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 05:37
Политика
Путин сменил губернатора Севастополя
Врио главы города назначен Михаил Развожаев. Овсянников стал губернатором Севастополя в 2016 году.
Обновлено вчера в 12:09
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо»
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 12 июля в 20.00 на Центральном стадионе.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Юный аргентинский вратарь отбил пенальти и умер
Обновлено в 06:21
Авто
Продажи российских автомобилей с пробегом падают сильнее рынка
За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Политика
СБУ не разрешила Савченко агитировать в Горловке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука выразил сомнение, что СБУ разрешит Савченко выехать в ДНР.
Обновлено в 04:56
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Интернет
Google призналась в прослушивании голосовых записей пользователей
Сотрудники Google прослушивают аудиозаписи голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят при использовании динамика Google Home или приложения Google Assistant, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Москве загорелся Государственный архив литературы и искусства
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) — крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства.
Обновлено в 06:52
Общество
Мальдивы в Сибири: The New York Times о золоотвале новосибирской ТЭЦ-5
Назвав золоотвал «новосибирскими Мальдивами», пользователи социальных сетей активно выкладывают свои фотографии на фоне озера в купальниках, как они занимаются йогой или изощренно позируют на камеру.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Зеленский заключил пари с главой Днепра из-за моста
Президент Украины Владимир Зеленский заключил с мэром Днепра Борисом Филатовым пари, касающееся сдачи в эксплуатацию моста через реку Днепр.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось
Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
Обновлено вчера в 00:11