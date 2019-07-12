Политика
Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать ПорошенкоФАН 07:24
Послы стран G7 выступили с критикой законодательной инициативы президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающую люстрацию высокопоставленных должностных лиц. В совместном заявлении послов стран G7 отмечается, что политическая ротация является нормой для демократических государств.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Футбол
«Ювентус» сдался в борьбе за Погба
Обновлено в 08:45
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 09:46
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Финансы
Профицит ликвидности банков России в июне снизился до 2,3 трлн рублей
Структурный профицит ликвидности банков РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, в июне снизился на 0,3 трлн рублей по сравнению с маем и составил 2,3 трлн рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 09:55
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Политика
Путин рекомендовал дать улице в Петербурге имя Жореса Алферова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении имени выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.
Обновлено в 11:24
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» по семейным обстоятельствам
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул расположение команды на сборе в Монреале.
Обновлено в 10:10
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Россия предложит Белоруссии компромисс по тарифу на транзит нефти
Россия имеет компромиссное предложение к Белоруссии по повышению тарифа на транзит нефти через ее территорию.
Обновлено в 11:33
Футбол
«Динамо» прибыл на матч с «Арсеналом» без Каборе и Паршивлюка
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Зеленский помиловал осужденного в России заключенного
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании Сергея Литвинова, осужденного в России.
Обновлено в 12:09
Политика
Порошенко не захотел быть люстрированным
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Группа туристов перевернулась на катамаране при сплаве по реке в КЧР
Четыре туриста из Калининградской области перевернулись при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 10:51
Авто
Ателье Roush создало самую быструю вариацию пикапа Ford F-150
Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
Обновлено вчера в 13:11
Футбол
Фернандо: «Уважаем „Сочи“, но сыграем только на победу»
Полузащитник «Спартака» Фернандо высказался о предстоящем матче первого тура РПЛ против «Сочи».
Обновлено в 09:43
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Недвижимость
В Центробанке ожидают падения цен на жильё
В Центробанке предрекают падение цен на жильё после 2024 года.
Обновлено в 04:20
Игры
Valve запустила лаборатории Steam
Компания Valve представила новый раздел в своём игровом сервисе «Лаборатории Steam».
Обновлено в 04:08
Политика
Слова Меркель во время приступа дрожи прочитали по губам
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер выяснила, какие слова повторяла канцлер Германии Ангела Меркель во время третьего приступа дрожи.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»
В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04