Политика

Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать ПорошенкоФАН 07:24

Послы стран G7 выступили с критикой законодательной инициативы президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающую люстрацию высокопоставленных должностных лиц. В совместном заявлении послов стран G7 отмечается, что политическая ротация является нормой для демократических государств.
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Послы G7 не поддержали законопроект о люстрации Порошенко и его команды

РБК08:35

Послы G7 не поддержали решение Зеленского о люстрации окружения Порошенко

Известия06:53

В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

РИА Новости07:35

«Семерка» не хочет, чтобы Порошенко и его команду люстрировали

Вести.Ru07:10

Послы G7 не поддержали решение Зеленского о люстрации чиновников времен Порошенко

ТАСС07:02

В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Газета.Ru09:29

«Большая семерка» пошла против Зеленского

Lenta.ru06:17
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Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского

В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца

На прошлое Рождество 46-летняя Хайди Клум поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью: она сказала «да» своему возлюбленному, 29-летнему Тому Каулитцу, с которым до этого встречалась год.
Обновлено в 07:30
Наука

Российские биологи нашли способ «состарить» раковые клетки

Обновлено в 09:46
Происшествия

В Туве объявлен траур после гибели девяти человек в реке Ак

В Тувинской республике объявили траур после того, как в реке Ак перевернулся «УАЗ» с людьми, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:15
Политика

В Чечне переименуют родовое село Кадыровых

Обновлено в 13:19
Здоровье

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Теннис

Новак Джокович вышел в финал Уимблдона

Обновлено в 11:06
Здоровье

Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний

Обновлено в 10:16
Энергетика

Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:40
Политика

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева похудела на 5 килограммов за неделю

60-летняя Лариса Гузеева является одной из тех знаменитостей, что не лезут за словом в карман.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Меган Маркл отказали на кастинге популярного шоу из-за ее характера

Правда, знакомые герцогини рассказывают, что Маркл всегда обладала требовательным, не очень приятным характером.
Обновлено в 11:03
Кино

В Британии обнаружили три неизданных сценария Стэнли Кубрика

Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.
Обновлено в 10:58
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Музыка

Британский певец Эд Ширан выпустил новый альбом

Обновлено в 09:02
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 11:45
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Авто

Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей

Обновлено вчера в 05:27
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Обновлено вчера в 14:02
Политика

Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала

Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Трех из четверых перевернувшихся на катамаране в КЧР туристов спасли

Трех из четверых туристов, перевернувшихся на катамаране при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии, спасли из реки, еще одного ищут, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 12:52
Политика

Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу

Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:20
Политика

ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.
Обновлено в 12:46
Наука

Норвегия ответила на обвинения в расконсервации подлодки «Комсомолец»

Норвежские специалисты не вскрывали корпус затонувшей советской атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».
Обновлено в 11:20
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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