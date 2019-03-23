Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на УкраинеГазета.Ru 06:20

Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на на копии документов.

Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

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