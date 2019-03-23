Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на УкраинеГазета.Ru 06:20
Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на на копии документов.
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Общество
В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
В Могадишо боевики «Аш-Шабаб» убили замминистра труда, сообщили СМИ
Депутат и заместитель министра труда и социальных вопросов Сакар Ибрагим Абдалла убит в ходе атаки боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на правительственные здания в центре столицы Сомали Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 07:54
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
СБУ даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Спецслужба в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита Бойко и Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям.
Обновлено в 01:13
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Спорт
Чен стал чемпионом мира по фигурному катанию, Коляда — шестой
Американский фигурист Натан Чен завоевал золото на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Есть такая профессия — бороду защищать
Основным же доводом полицейского стало указание на то, что «ношение бороды является для него национальным обычаем и религиозной особенностью православия».
Обновлено вчера в 12:45
Культура
Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о выдаче ей паспорта.
Обновлено в 08:11
Авто
Новый Mercedes-AMG получил бронированную версию
Канадская компания, специализирующаяся на бронировании заводских автомобилей, представила защищенную версию Mercedes-AMG G 63 нового поколения.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте вызвала зависть у поклонников отдыхом в Майами
Отечественная певица Кристина Орбакайте вызвала зависть у своих многочисленных поклонников, решив отправиться на отдых в Майами.
Обновлено в 08:26
Общество
У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м
Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Схватка морского льва с леопардовой акулой попала на видео
В заливе Сан-Франциско очевидцы запечатлели на видео бой морского льва с калифорнийской тройнозубой акулой, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Политика
В Париже задержали более 30 человек в ходе протестов «желтых жилетов»
Как сообщалось, в минувшую субботу акция "желтых жилетов" в Париже переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, были задержаны более 40 человек, пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе разгромлен знаменитый ресторан Fouquet's.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Все пострадавшие доставлены в больницы с признаками острой кишечной инфекции, однако состояние отравившихся преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:50
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 07:36
Культура
Юлия Началова была фанаткой группы «Ласковый май»
Обновлено в 06:52
Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
Обновлено в 03:21
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
В Новосибирске прошел митинг против новых законов и реформ
Обновлено в 08:54
Общество
Навальный рассказал, что его постоянно преследуют неизвестные. Он считает, что это задание Пригожина
Политик Алексей Навальный рассказал, что его «каждый день» преследуют по заданию бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина».
Обновлено в 07:46
Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Происшествия
Обвиняемого в хищении денег пристава арестовали в Томской области
Октябрьский районный суд Томска вынес приговор главному судебному приставу Томской области, начальнику регионального управления федеральной службы судебных приставов Ивану Конгарову, обвиняемому в присвоении денег управления.
Обновлено в 07:08
Кино
В Сеть слили первую серию финального сезона «Игры престолов»
Автор канала TheRealFrikiDoctor, загрузивший запись, два года назад уже испортил впечатление от премьеры шестого сезона, рассказав о его подробностях в Сети.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Названо точное число жертв в ходе конфликта в Югославии
Генеральный секретарь МИД Сербии и глава госкомиссии по пропавшим без вести Велько Одалович на международной конференции, посвящённой 20-летию бомбардировок авиацией НАТО Союзной Республики Югославия, заявил, что общее число жертв конфликта в Косово и Метохии в конце прошлого столетия составляет около 13 тысяч человек.
Обновлено в 07:21
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат
Процесс разбирательства по поводу копирования Evoque получился очень затяжным, британская сторона возмущалась плагиатом еще во время премьеры кроссовера Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2014 года.
Обновлено вчера в 10:13