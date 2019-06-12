Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФBFM.ru 04:59

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму. Это связано с политикой непризнания воссоединения Крыма с Россией, сообщил ТАСС источник в Брюсселе.
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«Системная антироссийская политика»: В Крыму прокомментировали очередное продление санкций Евросоюза

КП - Крым10:32

Антироссийские санкции и Крым: кто кого?

ИА Крыминформ03:00

Постпреды стран ЕС приняли решение по крымским санкциям – источник

РИА Новости Крым05:35

В Крыму назвали «марионеточным» предварительное решение о продлении санкций ЕС

Говорит Москва09:25

Источник: постпреды стран ЕС решили продлить «крымские санкции»

РИА Новости05:00

СМИ сообщили о продлении санкций для Крыма на год

РБК06:04

Всем санкциям назло: как самарцы вписались в тренд на импортозамещение

Терра10 июня в 05:19
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Политика

Член СПЧ объяснил, почему состоялась акция в поддержку Голунова

Обновлено в 13:20
Происшествия

Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 09:30
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Футбол

Дома Зидана и Иско были ограблены

Обновлено в 12:07
Происшествия

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:39
Происшествия

Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом

В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

Северный флот вооружат арктическими «Торами»

На Северный флот тактические комплексы «Тор» поступят в конце июня – начале июля, пишет со ссылкой компетентный источник издание «Интерфакс-АВН».
Обновлено в 09:15
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Политика

В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов

В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили о приближении к Донецку

Обновлено в 12:55
Гаджеты

Спрос на смартфоны на рынке EMEA сокращается

Компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги исследования рынка смартфонов в регионе EMEA (включает Европу, в том числе Россию, Ближний Восток и Африку) в первом квартале текущего года.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Россия, по некоторым данным, перебрасывает дополнительные войска и вооружения в Крым

По данным источника издания, к нынешнему контингенту в 30 тысяч военных Москва планирует добавить еще 13 тысяч. собеседники издания говорят, что наращивание сил даст Москве больше контроля над Черным морем.
Обновлено в 13:03
Политика

Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения

На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".
Обновлено в 05:03
Общество

Петросян уточнил, сколько в Москве бедных

Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
Обновлено в 12:46
Политика

Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы

Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Крупнейший в России танковый вододром открылся в Омске

Самый большой в РФ искусственный танковый вододром открылся на территории Омского автобронетанкового инженерного института.
Обновлено в 09:59
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Политика

День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин

День России станет государственным праздником на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь со сцены к жителям республики во время празднования.
Обновлено в 12:31
Политика

МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию

МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.
Обновлено в 11:02
Кино

Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»

«Чип и Дейл спешат на помощь» — американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation и впервые показанный в эфире 4 марта 1989 года.
Обновлено в 04:34
Экономика

Каждый четвертый россиянин имеет неоплаченные долги

Первым делом алименты Карательные меры, которые Федеральная служба судебных приставов (ФССП) накладывает на должников, наиболее эффективно работают в отношении тех граждан, которые имеют долги по алиментам.
Обновлено в 06:03
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
Политика

Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:43
Музыка

Хроники «Кинотавра»: Придет мысленный волчок

Обновлено в 08:05
Кино

Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
Обновлено в 08:31
Экономика

Dassault Systemes приобретает Medidata за $5,8 млрд

Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systemes объявил в среду о покупке американской компании Medidata.
Обновлено в 09:00
Единоборства

Нурмагомедов считает, что Фергюсон заслуживает титульного боя

Обновлено в 11:24
Авто

Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross

Lada Granta Cross в версии Classic доступна по цене от 554 900 рублей.
Обновлено в 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
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