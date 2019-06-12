Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФBFM.ru 04:59
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму. Это связано с политикой непризнания воссоединения Крыма с Россией, сообщил ТАСС источник в Брюсселе.
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Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 09:30
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Футбол
Дома Зидана и Иско были ограблены
Обновлено в 12:07
Происшествия
Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом
В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Северный флот вооружат арктическими «Торами»
На Северный флот тактические комплексы «Тор» поступят в конце июня – начале июля, пишет со ссылкой компетентный источник издание «Интерфакс-АВН».
Обновлено в 09:15
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Политика
В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов
В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о приближении к Донецку
Обновлено в 12:55
Гаджеты
Спрос на смартфоны на рынке EMEA сокращается
Компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги исследования рынка смартфонов в регионе EMEA (включает Европу, в том числе Россию, Ближний Восток и Африку) в первом квартале текущего года.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Россия, по некоторым данным, перебрасывает дополнительные войска и вооружения в Крым
По данным источника издания, к нынешнему контингенту в 30 тысяч военных Москва планирует добавить еще 13 тысяч. собеседники издания говорят, что наращивание сил даст Москве больше контроля над Черным морем.
Обновлено в 13:03
Политика
Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения
На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".
Обновлено в 05:03
Общество
Петросян уточнил, сколько в Москве бедных
Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
Обновлено в 12:46
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Крупнейший в России танковый вододром открылся в Омске
Самый большой в РФ искусственный танковый вододром открылся на территории Омского автобронетанкового инженерного института.
Обновлено в 09:59
Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Политика
День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин
День России станет государственным праздником на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь со сцены к жителям республики во время празднования.
Обновлено в 12:31
Политика
МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию
МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.
Обновлено в 11:02
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
«Чип и Дейл спешат на помощь» — американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation и впервые показанный в эфире 4 марта 1989 года.
Обновлено в 04:34
Экономика
Каждый четвертый россиянин имеет неоплаченные долги
Первым делом алименты Карательные меры, которые Федеральная служба судебных приставов (ФССП) накладывает на должников, наиболее эффективно работают в отношении тех граждан, которые имеют долги по алиментам.
Обновлено в 06:03
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Политика
Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:43
Музыка
Хроники «Кинотавра»: Придет мысленный волчок
Обновлено в 08:05
Кино
Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
Обновлено в 08:31
Экономика
Dassault Systemes приобретает Medidata за $5,8 млрд
Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systemes объявил в среду о покупке американской компании Medidata.
Обновлено в 09:00
Авто
Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross
Lada Granta Cross в версии Classic доступна по цене от 554 900 рублей.
Обновлено в 03:23