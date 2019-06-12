Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФBFM.ru 04:59

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму. Это связано с политикой непризнания воссоединения Крыма с Россией, сообщил ТАСС источник в Брюсселе.

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

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