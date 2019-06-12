Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФBFM.ru 04:59
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму. Это связано с политикой непризнания воссоединения Крыма с Россией, сообщил ТАСС источник в Брюсселе.
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Политика
В Киеве ожидают решения Гааги по иску к России до конца года
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что украинская сторона рассчитывает до конца года получить решение третейского суда в Гааге о юрисдикции по разбирательству о правах в морских зонах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Китайский МИД расшифровал послание Путина
В мае США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Здоровье
Пациенты Петровска-Забайкальского предпочитают Улан-Удэ Чите
Жители Петровска-Забайкальского ездят на лечение в клиники столицы Бурятии Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Врачи оценили состояние Алибасова
Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Обновлено в 03:46
Политика
Борис Джонсон начал избирательную кампанию за пост премьера Британии
Экс- глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Адвокат Ирины Цывиной рассказала, что актрисе угрожали перед смертью
Напомним, что после смерти актрисы имущественные споры начались уже между ее детьми Евгением и Зиновией, которых она родила в браке с Георгием Пусепом.
Обновлено в 03:11
Общество
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Общество
Самые красивые русские имена назвал немецкий журнал
Обновлено вчера в 03:08
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
Правоохранителями принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено вчера в 10:12
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Наука
Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол
Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»
Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Политика
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Политика
Часть кандидатов из списка «Слуги народа» отказались баллотироваться в Раду
Два кандидата из списка партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» приняли решение отказаться от участия во внеочередных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский попросил Раду одобрить увольнение генпрокурора Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение Юрия Луценко с поста генерального прокурора страны.
Обновлено вчера в 08:41
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России переиграла команду Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Захарова ответила Болтону на заявление о слухах про разногласия в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, что Россия, Китай и некоторые другие страны распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 07:14
Общество
Путин вручил премии за достижения в науке и культуре
Президент Владимир Путин 12 июня вручил государственные премии за достижения в науке и культуре в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Американский журнал National Interest восхитился новым российским пистолетом Лебедева ПЛ-15 и назвал его "квантовым скачком".
Обновлено в 08:36
Кино
Перезапуск мультсериала «Чип и Дейл» и первый тизер The Owl House
Обновлено вчера в 12:46