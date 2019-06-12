Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФBFM.ru 04:59
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму. Это связано с политикой непризнания воссоединения Крыма с Россией, сообщил ТАСС источник в Брюсселе.
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Спорт
Российский каноист Штыль получит серебро Олимпиады в Лондоне
Обновлено в 09:09
Политика
Попытка еще одного переворота в Судане провалилась
В Судане пресечена попытка нового военного переворота.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Политика
Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным
Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения
Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.
Обновлено в 09:51
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Обновлено в 09:08
Общество
Трое рязанских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
100 баллов по профильной математике получили два выпускника, ещё один набрал максимальное количество баллов по литературе.
Обновлено вчера в 08:48
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
Обновлено в 04:34
Авто
Где в России продаются самые старые автомобили
Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Единоборства
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов возвращается в октагон 7 сентября
Представители UFC официально анонсировали проведение боя между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного чемпионского титула в этой же весовой категории Дастином Порье.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Бывшего гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко избили и ограбили в Белоруссии. Об этом сообщается в фейсбуке группы.
Обновлено в 09:58
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Медведева поздравила болельщиков с Днём России
Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
Правоохранителями принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено вчера в 10:12
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Политика
Комиссар Шефчович обсуждает в Москве будущее энергетики Эстонии
Комиссар ЕС по делам Единого энергетического рынка Марош Шефчович обсуждает с министром энергетики России Александром Новаком в Москве 13 июня проблемы разрыва кольца БРЭЛЛ.
Обновлено в 09:06
Авто
Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Игры
Opera выпустила игровой браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Из квартиры Алибасова пропал кот
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева с супругом планируют ребенка
Жанна призналась, что счастлива в браке. Они с супругом планируют завести общего ребенка.
Обновлено в 09:09
Политика
Афганистан признан самой опасной страной мира в 2018 году
Афганистан занял первое место в списке самых опасных стран мира по итогам 2018 года согласно исследованию Института экономики и мира (IEP).
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка
Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.
Обновлено в 09:17
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Хоккей
Тарасенко сможет сыграть в седьмом матче финала Кубка Стэнли
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко не принял участия в последней по времени тренировки команды, но сможет сыграть в седьмом, решающем матче финала Кубка Стэнли против "Бостона Брюинз".
Обновлено в 04:35
Кино
Долгожданное возвращение: «Люди в черном» снова спасают планету
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Зеленский 18 июня встретится с Меркель и Штайнмайером
В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель, который состоялся 4 и 5 июня, Зеленский встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Обновлено в 06:53