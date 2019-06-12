Политика
Представители стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»Lenta.ru 05:38
Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал решение о продлении пакета «крымских санкций». Оно направлено на окончательное утверждение Совета ЕС, сообщает в среду, 12 июня, РИА Новости со ссылкой источник в структурах Европейского Союза.
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с чего всё началось
— Приветствую согласование постоянными представителями стран ЕС решения о продлении крымских санкций и надеюсь на его скорейшее утверждение Советом ЕС, — написал в "Твиттере" постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.Life.ru05:26
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