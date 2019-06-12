Представители стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»Lenta.ru 05:38

с чего всё началось

Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал решение о продлении пакета «крымских санкций». Оно направлено на окончательное утверждение Совета ЕС, сообщает в среду, 12 июня, РИА Новости со ссылкой источник в структурах Европейского Союза.

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

Происшествия В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова О планах провести марш в поддержку Голунова, задержанного в Москве 6 июня, группа журналистов и активистов объявила 10 июня.

Футбол Расписание первого тура АПЛ раньше времени попало в Интернет В четверг утром должен быть официально объявлен календарь следующего сезона английской Премьер-Лиги, однако расписание матчей первого тура уже просочилось в Сеть.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Кино Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.

Происшествия В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Василий Герелло стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020 Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин назначил оперного певца Василия Герелло послом от Санкт-Петербурга на чемпионат Европы.

Кино Свинцовые ликвидаторы: машины, которые не показали в сериале «Чернобыль» от HBO Военная техника против радиации К Чернобыльской катастрофе привлекались машины, которые изначально создавались для выполнения боевых задач.

Политика Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

Футбол Мбаппе разозлился из-за шутки игрока сборной Андорры Во время интервью нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе игрок Андорры стянул капюшон с футболиста, сообщает "Советский спорт".

Общество В Казахстане заблокированы социальные сети Клиенты мобильных операторов и провайдеров интернета в Казахстане снова столкнулись с ограничением социальных сетей.

Политика В Киеве нашли новый способ закупки российского газа По итогам переговоров с представителями "Оппозиционной платформы — За жизнь" Миллер заявил о готовности начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже той, по которой Киев закупает газ сейчас в странах ЕС по так называемой реверсной схеме.

Футбол «ПСЖ» может обменять Неймара на Коутиньо В минувшем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 54 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.

Авто Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию.

Баскетбол Игрока ЦСКА представили в виде персонажа «Симпсонов» Защитник ЦСКА Серхио Родригес был представлен в новом образе после победы армейцев в Единой лиге.

Происшествия В Саудовской Аравии 26 человек пострадали при обстреле аэропорта хуситами Йеменские повстанцы-хуситы выпустили ракету по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии. В результате ранения получили 26 человек.

Армия и оружие В Афганистане в результате ошибочного авиаудара погибли пять военнослужащих Не менее пяти афганских военнослужащих погибли в провинции Кундуз в результате ошибочного авиаудара по военной базе, целью которого изначально должны были стать боевики.

Авто В России стартовали продажи Lada Granta Cross Сегодня стартовали официальные продажи кросс-модификации универсала Lada Granta, одним из главных преимуществ которого является увеличенный до 198 мм дорожный просвет.

Происшествия В Чехове молодой человек зарезал соседку Сообщается, что мужчина зверски расправился со своей соседкой, причинив ей ножевые ранения.

Армия и оружие СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света» СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.