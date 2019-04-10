Происшествия

Последствия взрыва в жилом доме в Екатеринбурге попали на видеоРегион online 02:35

Сегодня утром, в среду 10 апреля, в Екатеринбурге в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв. На данный момент известно о двух пострадавших. Последствия взрыва сняли на видео очевидцы.
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Появилось видео взрыва в многоэтажке Академического района Екатеринбурга

КП - Екатеринбург06:04

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в многоэтажке Екатеринбурга

ТагилСити.ру03:44

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RT на русском06:39

Управляющая компания начала устранять последствия взрыва в многоэтажке Екатеринбурга

ТАСС06:50

Жителям дома в Екатеринбурге, где был взрыв, разрешили вернуться в квартиры

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В микрорайоне Академический Екатеринбурга горела квартира на 15 этаже, есть пострадавшие

Ведомости Урал03:44

Всё о пожаре в Академическом микрорайоне Екатеринбурга к этому часу

Областная газета06:59
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Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
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Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
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Медведев осмотрел новое российское учебное оборудование и стенд электронной школы

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Медведев рассказал о двойке в четверти

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Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

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Мантуров поддержал идею запрета продажи алкоголя лицам до 21 года

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал целесообразной идею Министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
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Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
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Максим Сушинский: «Звали Попова в „Авангард“, но он сказал, что хочет выиграть кубок»

Президент "Авангарда" Максим Сушинский поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина и рассказал об Алексее Бондареве и предложении форварду ЦСКА Александру Попову.
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Индия закупит у России 464 танка на $ 1,93 млрд

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Армия и оружие

Киеву напомнили об угрозе войны из-за Керченского пролива

Нарушение украинскими кораблями правил прохода через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора

Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
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СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
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Владельцы «ПСЖ» могут приобрести «Рому»

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Грузия хочет с помощью NASA стать первой страной, создавшей вино на Марсе

Грузинскому вину тесно на одной планете Грузины, воодушевленные неожиданной находкой древнейшего в мире вина с выдержкой 8000 лет в окрестностях Тбилиси, решили стать первыми виноделами и на Марсе.
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Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру

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Садальский заговорил о потрясающем сексе с Малышевой

"Пытаюсь представить потрясающий секс с Малышевой и не могу – рука не поднимается", – написал Стас Садальский.
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Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
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Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
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С космодрома Восточный запустят ракету на нафтиле

«Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный полностью с использованием нафтила в качестве горючего планируется после 2020 года», - цитирует в своей ленте новостей РИА «Новости» генерального директора Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.
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На Ямале полиция проверит видео с «оленем-вахтовиком»

Обновлено в 07:11
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Криминальный авторитет Таро арестован сразу после освобождения

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Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
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Депутат Шлосберг предложил наказывать власть за неуважение к народу

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Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
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Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
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