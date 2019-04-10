Происшествия
Последствия взрыва в жилом доме в Екатеринбурге попали на видеоРегион online 02:35
Сегодня утром, в среду 10 апреля, в Екатеринбурге в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв. На данный момент известно о двух пострадавших. Последствия взрыва сняли на видео очевидцы.
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Происшествия
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СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
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Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
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