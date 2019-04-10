Последствия взрыва в жилом доме в Екатеринбурге попали на видеоРегион online 02:35

Сегодня утром, в среду 10 апреля, в Екатеринбурге в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв. На данный момент известно о двух пострадавших. Последствия взрыва сняли на видео очевидцы.

Последствия взрыва в жилом доме в Екатеринбурге попали на видео

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