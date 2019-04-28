Происшествия
Появилось видео с места взрыва на набережной в ПетербургеРБК 15:01
В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал». На видеозаписи видно, как на месте работает ОМОН и криминалисты. Взрыв на Октябрьской набережной произошел 28 апреля.
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Причиной взрыва на Октябрьской набережной стал немецкий снаряд военных времен
Петербургский дневник11:56
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