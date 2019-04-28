Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видеоLenta.ru 13:53

В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал». На кадрах видно, что территория огорожена, а на земле виднеется черное пятно. Взрыв произошел в воскресенье днем, 28 апреля, на Октябрьской набережной.

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

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