Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видеоLenta.ru 13:53
В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал». На кадрах видно, что территория огорожена, а на земле виднеется черное пятно. Взрыв произошел в воскресенье днем, 28 апреля, на Октябрьской набережной.
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Причиной взрыва на Октябрьской набережной стал немецкий снаряд военных времен
Петербургский дневник11:56
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