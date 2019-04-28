Происшествия

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видеоLenta.ru 13:53

В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал». На кадрах видно, что территория огорожена, а на земле виднеется черное пятно. Взрыв произошел в воскресенье днем, 28 апреля, на Октябрьской набережной.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Опубликовано видео с места взрыва на набережной в Петербурге

РИА Новости12:15

20-летний искатель металлолома на дне Невы лишился кисти руки. Он потерял много крови

Фонтанка.Ру13:27

В Росгвардии заявили, что взрыв в Петербурге мог быть вызван сдетонировавшим снарядом

ТАСС12:16

Возможная причина взрыва на Октябрьской набережной – снаряд ВОВ

Gazeta.SPb15:33

Специалисты Росгвардии установили причину взрыва на Октябрьской набережной

78.ru13:50

Первые кадры с места взрыва на Октябрьской набережной в Петербурге

Пятый канал10:00

Причиной взрыва на Октябрьской набережной стал немецкий снаряд военных времен

Петербургский дневник11:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 апреля в 17:14
Политика

Эрдоган предоставил свою охрану отдыхающему в Турции Зеленскому

Обновлено в 16:05
Происшествия

В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии

Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Происшествия

На Крымском проезде и на Остоженке произошло подтопление

Обновлено в 16:35
Финансы

ЦБ допускает понижение ставки в этом году

Совет директоров Центробанка оставил значение ключевой ставки неизменным на уровне 7,75% годовых, однако не исключил вероятности ее понижения во II-III кварталах 2019 года, следует из сообщения пресс-службы Банка России.
Обновлено 26 апреля в 08:14
Религия

Христиане ожидают схождение Благодатного огня

Обновлено вчера в 07:30
Культура

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено в 08:51
Политика

Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес

У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье

Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Политика

В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Общество

Дождь на Пасху - приметы

Знание примет о дожде на Пасху может помочь и современному человеку, ведь эти поверья нередко оказываются довольно правдивыми, передает womanadvice.ru.
Обновлено в 13:25
Хоккей

Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира

Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
Обновлено в 16:28
Интернет

Антивирусы для Android-устройств не защищают от вредоносного ПО

Специалисты провели тестирование 250 антивирусных программ и выяснили, что лишь 80 из них смогли найти вредоносное программное обеспечение, эффективность других приложений составила менее 30%.
Обновлено в 04:09
Спорт

12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Общество

В России могут изменить график работы детских садов и школ

Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Авто

Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.
Обновлено в 13:21
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ

Обновлено в 04:45
Происшествия

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Кино

«Мстители: Финал» установил мировой рекорд по сборам в первый уикенд

Предыдущий рекорд принадлежал предшественнику - тогда фильм "Мстители: Война бесконечности" заработал $640 млн в мировом прокате.
Обновлено в 16:06
Общество

Москвичей предупредили об агрессивных змеях

Обновлено в 15:06
Наука

Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей

Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Политика

Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка

Обновлено в 14:42
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Хоккей

Кучеров номинирован на «Харт Трофи»

НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Музыка

Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Главное