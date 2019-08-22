с чего всё началось

Мексиканский авиаперевозчик InterJet хочет продать имеющиеся у него российские самолеты SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Interjet с парком в 22 SSJ-100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип машин.

Армия и оружие Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Экономика «РусАл» пересмотрел объявленную ранее прибыль в сторону увеличения Чистая прибыль "РусАла" по МСФО составила в первом полугодии $625 млн, а не $558 млн, как сообщила компания ранее, следует из финансовой отчетности компании.

Политика Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом 80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.

Кино С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости".

Здоровье Голодание поможет бороться с хроническими болезнями Американские ученые пришли к выводу о том, что периодическое голодание способно уменьшить риск хронических болезней за счёт сдерживания воспалительных иммунных клеток.

Шоу-бизнес Богомолов назвал Собчак будущей женой В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.

Общество Сокращение рабочей недели поддерживает почти половина россиян Почти половина россиян поддерживает инициативу по сокращению рабочей недели, сообщает портал по поиску работы SuperJob.

Футбол У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.

Здоровье Онколог перечислила 12 основных симптомов рака Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.

Происшествия В Краснодаре потушили пожар на складе Спасатели ликвидировали пожар на складе в Краснодаре, где огонь охватил 250 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Происшествия У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.

Футбол «Спартак» проиграл в Португалии Ответный матч отбора к групповому этапу Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» пройдет в Москве через неделю.

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Музыка Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.

Технологии В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту «Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.

Общество «Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.

Авто Названа стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации "Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей", - сказал Ширинов.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Происшествия Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесу Зарина сказала врачам, что все три дня ничего не ела и не пила в лесу. Девочку нашли лежащей на клеенке.

Гаджеты Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.

Спорт Драчёв: СБР пригласил всех биатлонистов обсудить условия контрактов Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация 27 августа рассмотрит вопрос недовольства спортсменами национальной команды условиями контрактов.