Экономика
Последняя иностранная компания отказывается от SSJ-100, пишут СМИГазета.Ru 06:58
Мексиканский авиаперевозчик InterJet хочет продать имеющиеся у него российские самолеты SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Interjet с парком в 22 SSJ-100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип машин.
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с чего всё началось
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).Ведомостивчера в 17:19
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Армия и оружие
Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США
Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).
Обновлено в 05:46
Экономика
«РусАл» пересмотрел объявленную ранее прибыль в сторону увеличения
Чистая прибыль "РусАла" по МСФО составила в первом полугодии $625 млн, а не $558 млн, как сообщила компания ранее, следует из финансовой отчетности компании.
Обновлено в 03:44
Единоборства
Порье планирует победить Нурмагомедова досрочно
Обновлено в 04:59
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости".
Обновлено в 02:36
Здоровье
Голодание поможет бороться с хроническими болезнями
Американские ученые пришли к выводу о том, что периодическое голодание способно уменьшить риск хронических болезней за счёт сдерживания воспалительных иммунных клеток.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Богомолов назвал Собчак будущей женой
В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.
Обновлено в 03:15
Общество
Сокращение рабочей недели поддерживает почти половина россиян
Почти половина россиян поддерживает инициативу по сокращению рабочей недели, сообщает портал по поиску работы SuperJob.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак
Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
Обновлено в 06:04
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Краснодаре потушили пожар на складе
Спасатели ликвидировали пожар на складе в Краснодаре, где огонь охватил 250 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 06:07
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
Обновлено в 05:46
Футбол
«Спартак» проиграл в Португалии
Ответный матч отбора к групповому этапу Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» пройдет в Москве через неделю.
Обновлено в 01:32
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Технологии
В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту
«Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
«Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть
Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.
Обновлено в 06:52
Авто
Названа стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации
"Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей", - сказал Ширинов.
Обновлено в 06:46
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Экранизация романа «Метро 2033» писателя Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесу
Зарина сказала врачам, что все три дня ничего не ела и не пила в лесу. Девочку нашли лежащей на клеенке.
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
В Москве люди в казачьей форме напали на бездомных рядом с офисом фонда «Справедливая помощь доктора Лизы»
В Москве люди в казачьей форме напали на бездомных рядом с офисом фонда "Справедливая помощь доктора Лизы".
Обновлено в 06:30
Спорт
Драчёв: СБР пригласил всех биатлонистов обсудить условия контрактов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация 27 августа рассмотрит вопрос недовольства спортсменами национальной команды условиями контрактов.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части
В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
Обновлено в 05:37