с чего всё началось

В компании «Гражданские самолёты Сухого», являющейся производителем лайнеров Sukhoi Superjet 100, прокомментировали сообщения об отказе от эксплуатации SSJ-100 мексиканского авиаперевозчика Interjet — последней зарубежной авиакомпании, использующей данные лайнеры.

В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпаний

Политика Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Авто Составили рейтинг самых женских марок автомобилей в РФ Портал «Автостат» проанализировал данные нескольких опросов автовладельцев, на основании результатов которых был составлен данный ТОП автомобильных марок с самой большой долей владельцев-женщин.

Футбол «Севилья» обыграла на выезде и «Гранаду» После ничьей с «Вильярреалом» (4:4) от «Гранады» ждали как минимум результативного матча против «Севильи» во втором туре Ла Лиги.

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Футбол Экс-нападающий «Москвы» перешёл в «Кротоне» Нападающий Макси Лопес пополнил состав итальянского "Кротоне". 35-летний подписал с клубом Серии Б однолетний контракт.

Происшествия Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.

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Происшествия Слетевшая с пикапа накладка убила пассажирку BMW на КАД Вечером 23 августа на внешней стороне дамбы по пути в Кронштадт с пикапа Nissan слетела пластиковая накладка на кузов, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».

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Происшествия Титулованный бодибилдер умер в Москве на свой день рождения Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения – ему исполнилось 47 лет.

Происшествия В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Транспорт В Минтрансе подтвердили сроки запуска поездов по Крымскому мосту Первые поезда поедут по Крымскому мосту в конце этого года, как и планировалось ранее.

Происшествия В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.

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Общество Петербуржцы предлагают убрать купол на Невской ратуше Проект позиционировали как смотровую площадку, однако людей туда не пускают В пятницу, 23 августа, активисты Петербурга выступили с идей разобрать стеклянный купол "Невской ратуши".

Политика CNN: Трамп усомнился в целесообразности своего участия в саммите G7 Президент США Дональд Трамп сомневался в целесообразности своего присутствия на предстоящем саммите G7 во Франции.

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Кино На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

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Энергетика В Польше рассчитывают снизить расходы на газ за счет американского СПГ Польша надеется за счет американского сжиженного природного газа нивелировать растущие цены на природный газ из России, заявил глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк на пресс-конференции в четверг.