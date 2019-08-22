с чего всё началось

Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). Из 22 лайнеров компания использует лишь шесть, остальные стоят на земле уже не менее полугода, пишет 22 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Происшествия Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.

Общество В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Общество Роструд напомнил о следующих длинных выходных В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Политика Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Происшествия Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции изданию "Первый городской".

Политика Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8 Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".

Политика Москалькова на один день прилетела в Киев Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, сообщили в посольстве РФ на Украине, передает "Интерфакс".

Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Здоровье Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.

Политика Позиция США и «подхрюкивающих» стран по разоружению не удивила Москву Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования, дальность полёта которой превышает 500 км. Такой вид вооружения ранее был запрещён Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который перестал действовать 2 августа 2019 года.

Политика Путин встретится с главами угледобывающих регионов РФ «В преддверии Дня шахтера Владимир Путин 22 августа встретится с руководителями угледобывающих регионов Российской Федерации, в число которых входят Кемеровская и Новосибирская области, республики Саха и Хакасия, Красноярский и Забайкальский края», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Транспорт Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал о том, когда по Крымскому мосту будут запущены поезда. Об этом сообащет РИА "Новости".

Экономика Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семей Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду.

Происшествия Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Санкт-Петербург Самолет, который вылетел из Самары в Санкт-Петербург и вернулся в аэропорт после взлета в ночь на пятницу, вылетел в место назначения.

Происшествия На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.

Общество На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.

Общество Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года.

Политика Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.

Кино Российская кинокомпания подала в суд на Джеки Чана и Шварценеггера Дело в фильме "Тайна печати дракона": РФГ финансировала картину, где ChinaFilmGroup выступила сопродюсером, а Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер сыграли эпизодические роли, сообщает "Ведомости".