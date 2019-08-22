Экономика

Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продатьИзвестия 04:13

Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). Из 22 лайнеров компания использует лишь шесть, остальные стоят на земле уже не менее полугода, пишет 22 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов. Более того, Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота».
Ведомостивчера в 17:19

Подробнее о событии

«Ведомости»: мексиканская компания Interjet продает самолеты SSJ100

ТАСС03:09

СМИ: последний иностранный эксплуатант SSJ 100 решил продать самолеты

Московский Комсомолец02:11

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Ведомостивчера в 17:19

Последняя иностранная авиакомпания отказывается от российского Superjet

URA.Ruвчера в 22:36

«Ведомости»: единственный иностранный эксплуатант Sukhoi Superjet планирует их продать

Дождь01:18

Главные новости к утру 23 августа

Коммерсантъ00:07

Последняя зарубежная авиакомпания, использующая Sukhoi SuperJet 100, отказывается от российских самолетов

Эхо Москвы04:00
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Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Обновлено вчера в 16:23
Экономика

Телефонное мошенничество затронуло треть россиян

Каждый третий россиянин (33 процента) признался, что он или его близкие сталкивались с телефонным мошенничеством, а почти каждый десятый (9 процентов) терял из-за этого значительную для себя сумму денег.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев

Обновлено вчера в 21:18
Кино

С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей

Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Общество

Медведь убил 12 лошадей депутата Госдумы

Депутат Госдумы из Тверской области Сергей Веремеенко рассказал, что медведь зашел на его конеферму в Кашинском районе и убил 12 лошадей.
Обновлено в 04:03
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС

«Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 00:54
Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган

Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Политика

Москалькова на один день прилетела в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, сообщили в посольстве РФ на Украине, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:40
Общество

В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры

Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.
Обновлено в 03:36
Технологии

В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту

«Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 03:36
Автоспорт

Боттас: Мы с Даниилом Квятом отлично ладим

Валттери Боттас, говоря об отношениях с другими гонщиками Формулы 1, выделил Даниила Квята, подчеркнув, что они отлично ладят.
Обновлено вчера в 07:17
Здоровье

Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты

Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено вчера в 11:27
Общество

Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов

Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года.
Обновлено в 03:08
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия

Найденную в лесу под Нижним Новгородом девочку перевели из реанимации

Обновлено в 04:07
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре на складе свечей в Петербурге

Количество пострадавших при пожаре на складе свечей на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга увеличилось до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС на месте ЧП.
Обновлено вчера в 11:27
Кино

Стала известна дата выхода экранизации «Метро 2033» от ТНТ

Экранизация «Метро 2033» выйдет в прокат 1 января 2022 года. Об этом объявил автор одноимённого романа Дмитрий Глуховский в Instagram.
Обновлено в 04:22
Политика

МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным

Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.
Обновлено в 04:29
Культура

Киселев уходит с телеканала Порошенко

Бывший российский телеведущий Евгений Киселев, последние годы работавший на телеканале, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил об уходе.
Обновлено вчера в 16:46
Кино

Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров

Обновлено вчера в 06:29
Политика

Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8

Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Обновлено в 01:58
Происшествия

Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено вчера в 13:19
Общество

Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии в России

Названы профессии, которые оказывают негативное влияние на репродуктивное здоровье мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли

Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол

«Монако» ведет переговоры с «Миланом» по Кессье

Полузащитник "Милана" Франк Кессье может продолжить карьеру в "Монако". Сообщается, что в данный момент клубы ведут переговоры о трансфере.
Обновлено в 03:53
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