Экономика

Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продатьИзвестия 04:13

Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). Из 22 лайнеров компания использует лишь шесть, остальные стоят на земле уже не менее полугода, пишет 22 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов. Более того, Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота».
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