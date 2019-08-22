Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продатьИзвестия 04:13
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). Из 22 лайнеров компания использует лишь шесть, остальные стоят на земле уже не менее полугода, пишет 22 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов. Более того, Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота».Ведомостивчера в 17:19
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Авто
Toyota опубликовала цены на Camry 2020 в мощной версии TRD
Обновлено в 03:13
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
Обновлено в 02:38
Общество
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
Ранее были названы российские регионы с самыми высокими доходами.
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Политика
Опальный олигарх Ходорковский отказался спонсировать ОПГ Навального
Опальный олигарх Михаил Ходорковский, щедро спонсировавший «оппозицию», внезапно понял, что инвестиции в сторонников блогера Алексея Навального себя не оправдали.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
С-400 на учениях сбили летевшие на скорости 2000 км/ч мишени
Зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений сбили на полигоне Ашулук в Астраханской области восемь мишеней, летевших на скорости свыше 2 тыс. километров в час и имитировавших крылатые ракеты, сообщили в Западном военном округе.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Петербурге ликвидировали открытое горение в складском здании
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в складском здании в Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.
Обновлено в 01:46
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Политика
Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нужд
Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено 21 августа в 17:03
Политика
Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.
Обновлено в 04:47
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Турцию к пострадавшей девочке приехали российские врачи
Медики из Санкт-Петербурга приехали в больницу города Денизли (Турция), где в критическом состоянии находится 12-летняя девочка, которая пострадала в бассейне отеля.
Обновлено вчера в 09:32
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Фильм по постапокалиптическому роману "Метро 2033" выйдет в 2022 году.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено вчера в 09:35
Армия и оружие
Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун
Правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на сирийский полевой источник.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части
В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
Обновлено в 05:37
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь
Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Мосбиржа приостановила своповые сделки с зерном из-за хищений
Напомним, чистая прибыль Мосбиржи в первом квартале 2019 года сократилась до шестилетнего минимума, составив 3 млрд руб. Это было связано с тем, что из-за пропажи зерна пришлось создавать резерв.
Обновлено в 04:09
Экономика
Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Политика
Захарова вслед за роботом станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИДа Мария Захарова посетила молодежный форум «Машук» в Пятигорске и станцевала с участниками лезгинку.
Обновлено вчера в 10:41
Технологии
МегаФон устраивает первый в России 5G турнир по киберспорту
МегаФон 23 августа проведет в Москва-Сити первый в России киберспортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.
Обновлено вчера в 10:30