Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продатьИзвестия 04:13
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). Из 22 лайнеров компания использует лишь шесть, остальные стоят на земле уже не менее полугода, пишет 22 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).Ведомостивчера в 17:19
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Общество
На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин
Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана Кадырова
Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.
Обновлено в 01:16
Политика
Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.
Обновлено в 04:47
Политика
Захарова вслед за роботом станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИДа Мария Захарова посетила молодежный форум «Машук» в Пятигорске и станцевала с участниками лезгинку.
Обновлено вчера в 10:41
Общество
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
Ранее были названы российские регионы с самыми высокими доходами.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
В России начинаются продажи смартфонов Samsung Galaxy Note 10
Samsung объявила о старте продаж флагманских смартфонов серии Galaxy Note 10 в России.
Обновлено в 04:09
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Майкл Джексон оставил тайное завещание
Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие
Ракетоносец Ту-160 показали в деле в Сирии
Учебный полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и его боевое применение в Сирии уместили в трехминутный ролик.
Обновлено в 04:42
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Обновлено в 04:49
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь
Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:21
Политика
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
Обновлено в 02:38
Экономика
Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Guardian «признала» Крым российским
В Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Совбез ООН провел экстренное заседание по требованию Китая и России
Выходя из соглашения, США заявили, что намерены заключить новый договор с Россией, но уже с участием Китая в качестве третьей стороны.
Обновлено в 05:00
Наука
Ученые выпустили браслет для предсказания вспышек агрессии при аутизме
Ученые из США создали браслет, который позволяет предсказать появление агрессии у пациентов с аутизмом.
Обновлено в 05:46
Общество
В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры
Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.
Обновлено в 03:36
Политика
Киев засомневался в сохранении санкций против России
Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 05:05
Единоборства
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Обновлено вчера в 18:56
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено 21 августа в 14:25
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Китае мужчина тридцать лет жил с червем в мозгу
В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.
Обновлено в 04:24
Транспорт
Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года
Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.
Обновлено в 01:31
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
ВСУ за сутки семь раз нарушили перемирие в ДНР
Обновлено вчера в 03:14
Политика
Доносивший ФБР на Марию Бутину бизнесмен покинул свою компанию
Американский предприниматель Патрик Бёрн, передававший властям США сведения о россиянке Марии Бутиной, ушел в отставку с поста генерального директора онлайн-ретейлера Overstock.com.
Обновлено вчера в 14:09