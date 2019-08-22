с чего всё началось

Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). Из 22 лайнеров компания использует лишь шесть, остальные стоят на земле уже не менее полугода, пишет 22 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Общество На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.

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Политика Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни» Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.

Политика Захарова вслед за роботом станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИДа Мария Захарова посетила молодежный форум «Машук» в Пятигорске и станцевала с участниками лезгинку.

Общество Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками Ранее были названы российские регионы с самыми высокими доходами.

Гаджеты В России начинаются продажи смартфонов Samsung Galaxy Note 10 Samsung объявила о старте продаж флагманских смартфонов серии Galaxy Note 10 в России.

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Армия и оружие Ракетоносец Ту-160 показали в деле в Сирии Учебный полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и его боевое применение в Сирии уместили в трехминутный ролик.

Происшествия Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.

Шоу-бизнес Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото 35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.

Экономика Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю "По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Политика Guardian «признала» Крым российским В Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.

Армия и оружие Совбез ООН провел экстренное заседание по требованию Китая и России Выходя из соглашения, США заявили, что намерены заключить новый договор с Россией, но уже с участием Китая в качестве третьей стороны.

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Общество В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.

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Происшествия В Китае мужчина тридцать лет жил с червем в мозгу В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.

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