с чего всё началось

Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылки на источники написала, что Interjet - единственный иностранный эксплуатант российского самолета - планирует продать SSJ-100. По данным издания, мексиканская компания может продать или 21 самолет, или 14, или "столько, сколько получится".

Политика Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.

Авто В московском каршеринге появились ретро-автомобили Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.

Шоу-бизнес Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Авто В июле продажи росли только у кроссоверов и универсалов Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года рост продаж был отмечен лишь в двух сегментах, при том, что весь рынок упал на 2,5%. Так, положительную динамику показал крупнейший сегмент российского рынка – SUV.

Футбол Гендиректор ФК «Краснодар» прокомментировал трудности в команде После первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил серьезную травму.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Происшествия Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".

Общество Волгоград предлагает стать пилотным регионом по газификации малых сёл Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил сделать регион пилотным для газификации малых населённых пунктов.

Здоровье В Нижнем Тагиле уволились все хирурги В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.

Гаджеты Google изменила дизайн логотипа операционной системы Android Компания Google изменила дизайн логотипа и принцип наименования своей мобильной операционной системы Android.

Музыка В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня» Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.

Гаджеты Американская полиция пользуется южнокорейскими технологиями Технология, получившая название "DeX In-Vehicle", предоставит сотрудникам полиции возможность "докинговать" свои смартфоны Galaxy и получать доступ к полицейским приложениям через установленные на приборной панели дисплее и клавиатуре.

Общество Четыре региона удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.

Авто Toyota презентовала автомобиль для Олимпиады Напомним, в рамках спонсорского контракта компания Toyota передаст организаторам Олимпиады в Токио 3,7 тыс. единиц своего транспорта: эко-автобусы на водородных топливных элементах, беспилотные шаттлы, моторизированные модули для инвалидов и даже летающий автомобиль.

Армия и оружие Черноморцы провели учения по очистке воды на Донузлаве Подразделения морского инженерного полка Черноморского флота РФ провели учения по очистке воды в озере Донузлав.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20 Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.

Политика Die Welt: ссора Трампа с Данией из-за Гренландии выгодна России Ссорясь с Данией в тщетных попытках купить Гренландию, действующий президент США Дональд Трамп действует в интересах России.

Происшествия Житель Китая 30 лет страдал от головной боли после глотка сырой воды Житель провинции Цзянси (юго-восток Китая) в течение 30 лет не мог выяснить причину терзающих его головных болей.

Энергетика Цены на нефть падают из-за решения Китая по пошлинам В пятницу Пекин объявил, что вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом $75 млрд.

Общество В РФ хотят запретить вешать кондиционеры на фасады объектов культуры В Государственную Думу на рассмотрение поступил законопроект, запрещающий устанавливать технические устройства на фасадах объектов культурного наследия, если их охраняет государство.

Экономика В ФРГ ожидают рецессию в экономике Отмечается, что в мировом рейтинге экономика Германии находится на четвертой строчке Власти Германии ожидают, что ВВП страны продолжит снижаться в третьем квартале, пишет журнал Spiegel со ссылкой на документы ведомства канцлера ФРГ.