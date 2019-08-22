Экономика

Производитель опроверг отказ Interjet от самолетов SSJ100Телеканал 360° вчера в 05:56

Компания «Гражданские самолеты Сухого» сообщила, что появившаяся ранее в СМИ информация о продаже мексиканской Interjet своего авиапарка из SSJ100 — это фейк. Мексиканский перевозчик, в авиапарке которого 22 самолета SSJ100, не собирается отказываться от эксплуатации российской техники.
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с чего всё началось

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Ведомости22 августа в 17:19

Подробнее о событии

Заслуженный пилот рассказал, как господдержка Superjet сказывается на стоимости билетов

URA.Ruвчера в 06:40

Последняя иностранная компания, по некоторым данным, решила отказаться от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100

Эхо Москвывчера в 11:06

Источник: производитель SSJ-100 и партнеры ищут способы реструктуризации долгов Interjet

ТАССвчера в 07:26

Производитель прокомментировал сообщения об отказе Interjet от SSJ100

РИА Новостивчера в 05:40

Производитель SSJ 100: Interjet не отказывается от российских самолетов

Коммерсантъвчера в 05:37

В «Сухом» опровергли данные об отказе мексиканской Interjet от SSJ100

РБКвчера в 07:37

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Ведомости22 августа в 17:19
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Космос

Корабль «Союз» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС

Обновлено в 02:58
Политика

Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Наука

Впервые измерена масса нейтрино

Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

91-летний мужчина из BMW погиб в аварии на КАД Петербурга

Водитель автомобиля BMW, женщина 1970 года рождения, получила травмы средней степени тяжести.
Обновлено вчера в 15:36
Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8

Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено 22 августа в 22:40
Транспорт

Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

Тридцать один рейс задержан и двенадцать отменены в аэропортах Москвы в субботу.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Мать Тимати «заблокировали» из-за видео с обнаженной внучкой

Мать Тимати была «заблокирована» из-за видео, на котором показана её обнаженная внучка Алиса.
Обновлено вчера в 07:54
Здоровье

Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол

Бывший форвард сборной Испании забил шикарный гол

Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Марат Башаров отпраздновал 45-летие с дочкой Амели и без алкоголя

Марат Башаров на днях отмечал свой 45-летний юбилей. Актер и телеведущий отметил свой праздник скромно, но очень душевно.
Обновлено в 03:04
Наука

У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев

Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено 21 августа в 06:49
Здоровье

Четверть закупок инсулина в России оказалась сорвана

За первые шесть месяцев 2019 года четверть из объявленных тендеров на закупку инсулина в России была сорвана.
Обновлено вчера в 10:54
Гаджеты

Пользователи iPhone перестали покупать новые модели Apple

Пользователи iPhone перестали покупать новые модели Apple.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137

У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено вчера в 10:50
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

Савченко заявила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Черчесов посетит матч «Уфы» и «Зенита»

Обновлено в 03:22
Кино

Названа дата выхода первого трейлера шоу «Мандалорец» по «Звездным войнам»

Стало известно, когда фанаты «Звездных войн» смогут увидеть первый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец».
Обновлено 22 августа в 07:29
Авто

ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next

В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Летевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет А-320, выполнявший рейс Москва — Симферополь (SU1650), вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».
Обновлено вчера в 01:17
Армия и оружие

Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Авто

Назван ТОП-5 выносливых авто за 50 тыс. рублей

«Автоновости дня» при поддержке экспертов составили ТОП-5 выносливых авто за 50 тыс. рублей, которым возраст не помеха.
Обновлено в 01:00
Политика

Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».
Обновлено в 03:03
Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла первый этап юниорского Гран-при

Российская спортсменка Камила Валиева победила в первом в этом сезоне этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию.
Обновлено вчера в 20:50
Интернет

Владельцев гаджетов Apple предупредили о мошенниках

Владельца гаджета просят открыть вложенный файл, который ведет на фальшивый сайт. Затем мошенники предлагают обновить банковские данные.
Обновлено в 00:07
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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