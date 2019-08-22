Экономика
Производитель опроверг отказ Interjet от самолетов SSJ100Телеканал 360° вчера в 05:56
Компания «Гражданские самолеты Сухого» сообщила, что появившаяся ранее в СМИ информация о продаже мексиканской Interjet своего авиапарка из SSJ100 — это фейк. Мексиканский перевозчик, в авиапарке которого 22 самолета SSJ100, не собирается отказываться от эксплуатации российской техники.
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с чего всё началось
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).Ведомости22 августа в 17:19
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Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
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Наука
Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
91-летний мужчина из BMW погиб в аварии на КАД Петербурга
Водитель автомобиля BMW, женщина 1970 года рождения, получила травмы средней степени тяжести.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено 22 августа в 22:40
Транспорт
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
Тридцать один рейс задержан и двенадцать отменены в аэропортах Москвы в субботу.
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Шоу-бизнес
Мать Тимати «заблокировали» из-за видео с обнаженной внучкой
Мать Тимати была «заблокирована» из-за видео, на котором показана её обнаженная внучка Алиса.
Обновлено вчера в 07:54
Здоровье
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В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Бывший форвард сборной Испании забил шикарный гол
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Марат Башаров отпраздновал 45-летие с дочкой Амели и без алкоголя
Марат Башаров на днях отмечал свой 45-летний юбилей. Актер и телеведущий отметил свой праздник скромно, но очень душевно.
Обновлено в 03:04
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено 21 августа в 06:49
Здоровье
Четверть закупок инсулина в России оказалась сорвана
За первые шесть месяцев 2019 года четверть из объявленных тендеров на закупку инсулина в России была сорвана.
Обновлено вчера в 10:54
Гаджеты
Пользователи iPhone перестали покупать новые модели Apple
Пользователи iPhone перестали покупать новые модели Apple.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено вчера в 10:50
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Черчесов посетит матч «Уфы» и «Зенита»
Обновлено в 03:22
Кино
Названа дата выхода первого трейлера шоу «Мандалорец» по «Звездным войнам»
Стало известно, когда фанаты «Звездных войн» смогут увидеть первый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец».
Обновлено 22 августа в 07:29
Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Летевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет А-320, выполнявший рейс Москва — Симферополь (SU1650), вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».
Обновлено вчера в 01:17
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Авто
Назван ТОП-5 выносливых авто за 50 тыс. рублей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов составили ТОП-5 выносливых авто за 50 тыс. рублей, которым возраст не помеха.
Обновлено в 01:00
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».
Обновлено в 03:03
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла первый этап юниорского Гран-при
Российская спортсменка Камила Валиева победила в первом в этом сезоне этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию.
Обновлено вчера в 20:50
Интернет
Владельцев гаджетов Apple предупредили о мошенниках
Владельца гаджета просят открыть вложенный файл, который ведет на фальшивый сайт. Затем мошенники предлагают обновить банковские данные.
Обновлено в 00:07
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10