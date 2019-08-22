с чего всё началось

Компания «Гражданские самолеты Сухого» сообщила, что появившаяся ранее в СМИ информация о продаже мексиканской Interjet своего авиапарка из SSJ100 — это фейк. Мексиканский перевозчик, в авиапарке которого 22 самолета SSJ100, не собирается отказываться от эксплуатации российской техники.

Политика Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.

Наука Впервые измерена масса нейтрино Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.

Политика Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8 Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.

Транспорт Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах Тридцать один рейс задержан и двенадцать отменены в аэропортах Москвы в субботу.

Здоровье Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.

Шоу-бизнес Марат Башаров отпраздновал 45-летие с дочкой Амели и без алкоголя Марат Башаров на днях отмечал свой 45-летний юбилей. Актер и телеведущий отметил свой праздник скромно, но очень душевно.

Наука У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.

Здоровье Четверть закупок инсулина в России оказалась сорвана За первые шесть месяцев 2019 года четверть из объявленных тендеров на закупку инсулина в России была сорвана.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Политика Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Авто ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.

Происшествия Летевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево Пассажирский самолет А-320, выполнявший рейс Москва — Симферополь (SU1650), вернулся в аэропорт вылета.

Армия и оружие Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Авто Назван ТОП-5 выносливых авто за 50 тыс. рублей «Автоновости дня» при поддержке экспертов составили ТОП-5 выносливых авто за 50 тыс. рублей, которым возраст не помеха.

Политика Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».

Фигурное катание Российская фигуристка Валиева выиграла первый этап юниорского Гран-при Российская спортсменка Камила Валиева победила в первом в этом сезоне этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Интернет Владельцев гаджетов Apple предупредили о мошенниках Владельца гаджета просят открыть вложенный файл, который ведет на фальшивый сайт. Затем мошенники предлагают обновить банковские данные.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.