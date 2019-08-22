Экономика
Последний зарубежный эксплуатант Суперджетов SSJ-100 хочет их продатьКрасная весна вчера в 04:58
Напомним, на сегодняшний день парк Суперджетов «Аэрофлота» составляет 49 единиц. Interjet остается последним иностранным эксплуатантом SSJ-100 с парком из 22-х самолетов.
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Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов. Более того, Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота».Ведомости22 августа в 17:19
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Политика
Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком
Ранее Макрон после встречи с Владимиром Путиным написал в Facebook пост на русском языке, в котором отметил, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а Россия – "глубоко европейская страна".
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая
Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:15
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 01:16
Здоровье
Четверть аукционов на госзакупки инсулина в России оказались сорваны
Как выяснил РБК на основе данных сайта госзакупок, на приобретение инсулина было объявлено почти 3 тыс. тендеров, из них сорвано 692.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Савченко сообщила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что россияне скоро будут понимать украинский язык.
Обновлено в 00:59
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Обновлено вчера в 15:46
Авто
Новое поколение Chevrolet Trailblazer появится на рынке в сентябре
Chevrolet Trailblazer нового поколения выходит в продажу 5 сентября текущего года, сразу после официального дебюта на моторшоу в Чэнду.
Обновлено вчера в 04:49
Армия и оружие
Российские подлодки провели пуски баллистических ракет на полигонах
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в мае 2018 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" осуществил успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" по полигону "Кура" на Камчатке - стрельба таким количеством ракет на крейсерах этого проекта была проведена впервые.
Обновлено в 01:56
Экономика
Телефонное мошенничество затронуло треть россиян
Каждый третий россиянин (33 процента) признался, что он или его близкие сталкивались с телефонным мошенничеством, а почти каждый десятый (9 процентов) терял из-за этого значительную для себя сумму денег.
Обновлено вчера в 03:06
Футбол
Гендиректор «Уфы» исключил участие Кругового в матче с «Зенитом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что защитник Данил Круговой не примет участие в матче с «Зенитом» в седьмом туре РПЛ.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено 22 августа в 14:59
Происшествия
После ДТП с автобусом в Ижевске госпитализированы шесть человек
Шесть человек были госпитализированы после ДТП, произошедшего в пятницу вечером в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 01:37
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.
Обновлено в 01:01
Экономика
ГАЗ намерен перейти на четырёхдневную рабочую неделю
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.
Обновлено вчера в 23:47
Наука
Разработан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
На борту самолета были 160 человек. Чудом в кукурузном поле называют случившуюся 15 августа аварийную посадку А321 в Жуковском.
Обновлено вчера в 08:58
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено вчера в 07:09
Армия и оружие
В Японии сообщили о новом пуске баллистических ракет КНДР
Правительство Японии сообщило об очередном ракетном пуске северокорейских баллистических ракет.
Обновлено вчера в 19:08
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
«Победа» не пустила пассажирку на рейс из-за ручной клади
Обновлено вчера в 08:35
Общество
Онколог назвала 12 настораживающих признаков заболевания раком
В Центральной клинической медсанчасти имени В. А. Егорова назвали 12 признаков, по которым можно выявить онкологическое заболевание на ранней стадии.
Обновлено вчера в 05:55
Здоровье
Шесть причин, заставляющие просыпаться по ночам
Во время ночного сна организм может проснуться из-за временного прекращения дыхания (апноэ).
Обновлено в 00:59
Общество
Эксперт назвал сроки введения четырехдневной рабочей недели в России
Накануне премьер Дмитрий Медведев заявил, что возможное введение в стране четырехдневной рабочей недели не должно повлечь за собой снижение заработных плат россиян.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Заместитель главы Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области
Заместитель главы администрации Тамбова погиб в ДТП в городе Скопине Рязанской области, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы мэрии Тамбова Надежда Пилипенко.
Обновлено в 01:17
Политика
США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
Обновлено вчера в 22:05