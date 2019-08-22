Экономика
Последний зарубежный эксплуатант Суперджетов SSJ-100 хочет их продатьКрасная весна вчера в 04:58
Напомним, на сегодняшний день парк Суперджетов «Аэрофлота» составляет 49 единиц. Interjet остается последним иностранным эксплуатантом SSJ-100 с парком из 22-х самолетов.
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Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов. Более того, Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота».Ведомости22 августа в 17:19
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Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Обновлено вчера в 19:33
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия «Мотор Сич», так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.
Обновлено в 00:03
Политика
США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
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Возвращение России в состав «большой восьмерки» не имеет смысла и будет ошибкой, так как подаст Москве «неверный сигнал».
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
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Обновлено вчера в 21:52
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Космос
Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета
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Обновлено вчера в 09:00
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank за участие в коррупционной схеме
США оштрафовали Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом.
Обновлено 22 августа в 21:34
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено 21 августа в 06:49
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено вчера в 15:12
Наука
Мозг обезьян несколько раз увеличился и уменьшился в ходе эволюции
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Наука
Теломеры помогли мышиным клеткам остаться стволовыми
Испанские исследователи обнаружили белок, который не только отвечает за «молчание» теломерной ДНК, но и поддерживает клетки в стволовом состоянии.
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Экономика
Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю
Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено вчера в 08:53
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч
Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Житель Китая 30 лет страдал от головной боли после глотка сырой воды
Житель провинции Цзянси (юго-восток Китая) в течение 30 лет не мог выяснить причину терзающих его головных болей.
Обновлено вчера в 09:03
Авто
Следующий Mercedes-Benz C-класса радикально поменяет салон
Крупный центральный экран, установленный отдельно от приборки и наклонённый под большим углом, — такова новая архитектура салона в следующем (седьмом) поколении седана Mercedes-Benz S-класса, интерьер которого мы с интересом разглядывали в феврале.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено 22 августа в 14:59
Армия и оружие
КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам
Обновлено вчера в 12:35
Авто
Названа стоимость президентского седана Aurus Senat в Москве
Седан премиум-класса Aurus Senat, имеющий полный привод, четырехсезонный климат-контроль и двухтурбинный цилиндровый двигатель, представлен в выставочном зале первого московского шоурума.
Обновлено вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Егор Крид отдыхает с Алесей Кафельниковой в Барселоне
Сопоставив публикации, поклонники Крида и Кафельниковой стали думать о том, что между ними возникли отношения.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Освобождение Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков. 24 августа 1944 года
Ясско-Кишинёвская операция началась 20 августа, её целью было окружить и разгромить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую балканское направление.
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Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.
Обновлено вчера в 23:47