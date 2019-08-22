Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолетыВедомости вчера в 17:19
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
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с чего всё началось
Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов. Более того, Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота».Ведомостивчера в 17:19
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