Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолетыВедомости вчера в 17:19
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
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с чего всё началось
Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов. Более того, Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота».Ведомостивчера в 17:19
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Культура
В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Происшествия
На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение
"Открытое горение ликвидировано в 08:13 мск", - сказал представитель ведомства. Продолжаются работы по проливке здания.
Обновлено в 01:55
Авто
В России наладят выпуск обновленного кроссовера Toyota RAV4
В России с 1 октября наладят выпуск обновленного кроссовера Toyota RAV4.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии в России
Названы профессии, которые оказывают негативное влияние на репродуктивное здоровье мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
Корабли ТОФ в ходе учений «уничтожили» субмарину условного противника
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что корабли ТОФ в ходе учений в Японском море обнаружили и «уничтожили» субмарину условного противника.
Обновлено вчера в 22:43
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Происшествия
Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.
Обновлено в 02:03
Экономика
Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семей
Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Игры
В EGS началась бесплатная раздача платформера Fez
Следующими играми в бесплатной программе EGS станут Inside и Celeste. Их можно будет забрать в магазине с 29 августа.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Пять человек погибли на рэп-концерте в Алжире
Обновлено вчера в 20:54
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Политика
США отозвали свое предложение Турции о продаже комплексов Patriot
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Майские указы по зарплатам срывают большинство регионов России
Полностью выполнять майские указы 2012 года о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года продолжили только четыре субъекта Российской Федерации.
Обновлено в 02:12
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено вчера в 09:35
Армия и оружие
Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 01:50
Футбол
Полузащитник «Милана» Кесси может стать одноклубником Головина
«Монако» заинтересован в приобретении полузащитника «Милана» Франка Кесси. Как сообщает RMC Sport, клубы уже ведут переговоры.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Транспорт
Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту откроют по графику
Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Обновлено вчера в 18:56
Общество
Родители выдрессировали своего ребенка ради участия в телешоу
Молодые отец и мать решили надрессировать своего сына, как собаку. Родители сделали это, чтобы принять участие в популярном телешоу.
Обновлено в 01:55
Культура
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено вчера в 07:56
Авто
За первое полугодие 2019 года у россиян улучшилось мнение о марке LADA
Мнение потенциальных покупателей о LADA Vesta, Granta, Largus, XRay и марке LADA в целом за первое полугодие 2019 года улучшилось.
Обновлено в 01:07
Гаджеты
В 2020 году в КНР будет продано до 70% мирового рынка 5G-смартфонов
В целом в компании уверены, что после выхода их процессора 70% 5G смартфонов будут продавать в Китае.
Обновлено в 03:04
Музыка
Данил Буранов рассказал о трудностях работы с Григорием Лепсом
Обновлено в 02:20
Общество
На Канарах объявили наивысший уровень угрозы природных пожаров
Власти Канарских островов объявили в пятницу наивысший уровень угрозы возникновения пожаров для пяти из числа входящих в архипелаг островов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 01:57