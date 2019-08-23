Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолетыВедомости вчера в 17:19
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
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с чего всё началось
Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов. Более того, Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота».Ведомостивчера в 17:19
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Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Москве пьяный водитель протаранил машину ДПС
Обновлено в 02:29
Политика
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено 21 августа в 23:37
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Космос
Чёрная дыра пожирает звёздные системы, как Pac-Man
Напомним, в классической видеоигре Pac-Man, главный персонаж, ест хоккейные шайбы, пробираясь через лабиринт и набирая очки.
Обновлено 21 августа в 04:03
Культура
В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
СМИ: с пострадавшими от радиации в Архангельске контактировали 90 человек
Врачи Архангельской областной клинической больницы опасаются за свое здоровье Трое пациентов, которых лечили в Архангельской областной клинической больнице после взрыва на полигоне под Северодвинском, были облучены радиацией и с ними контактировали 90 человек, сообщает "Русская служба Би-би-си".
Обновлено в 02:16
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Эксперты рассказали о росте числа молодых ипотечников
Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.
Обновлено в 02:03
Общество
Росстат отчитался о рекордном числе долгожителей старше 100 лет
Согласно подсчетам, на 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 человека, которым исполнилось 100 и более лет.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Общество
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии
Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье женщин и мужчин.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Врачи из Петербурга прибыли в больницу Турции к пострадавшей девочке
Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении генконсульства прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния девочки и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения, - цитирует пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:40
Наука
Капли воды с наночастицами изменили цвет при 32 градусах Цельсия
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Вальбуэна: я прогрессировал в России, все это знают
Вальбуэна становился чемпионом Франции, а также по два раза выигрывал Кубок французской лиги и Суперкубок Франции.
Обновлено в 01:56
Общество
Первый свадебный замок срезали с Крымского моста
Сотрудники службы эксплуатации убрали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив.
Обновлено в 02:15
Футбол
Тренер «Арсенала» посоветовал Мустафи и Эльнени покинуть клуб
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи и египетскому полузащитнику Мохамеду Эльнени найти себе новые футбольные клубы.
Обновлено в 01:45
Наука
Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье
По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика
Продолжаем ждать роста нефтяных котировок
Утренняя картина говорит о том, что открытие торгов произойдет в небольшом плюсе: трейдеры будут отыгрывать рост американских фьючерсов на 0,4%. Однако не следует забывать, что западные индикаторы в последние дни очень часто меняют вектор своего движения, причем иногда без всяких поводов.
Обновлено в 02:24
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено 21 августа в 20:40
Технологии
Первая в мире плавучая АЭС отправится на Чукотку
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23