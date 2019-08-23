Экономика

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолетыВедомости вчера в 17:19

Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
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с чего всё началось

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов. Более того, Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота».
Ведомостивчера в 17:19

Подробнее о событии

«Ведомости»: единственный зарубежный эксплуатант самолетов SSJ-100 намерен их продать

Znak.com01:17

Последняя иностранная авиакомпания отказывается от российского Superjet

URA.Ruвчера в 22:36

«Ведомости»: единственный иностранный эксплуатант Sukhoi Superjet планирует их продать

Дождь01:18

СМИ: последний иностранный эксплуатант SSJ 100 решил продать самолеты

Московский Комсомолец02:11

Мексиканская компания InterJet ищет покупателей на российские самолёты «Сухой Супер Джет-100»

Эхо Москвы01:15

Главные новости к утру 23 августа

Коммерсантъ00:07

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Ведомостивчера в 17:19
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Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

В Москве пьяный водитель протаранил машину ДПС

Обновлено в 02:29
Политика

Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено 21 августа в 23:37
Здоровье

Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок

Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Гаджеты

Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android

Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Космос

Чёрная дыра пожирает звёздные системы, как Pac-Man

Напомним, в классической видеоигре Pac-Man, главный персонаж, ест хоккейные шайбы, пробираясь через лабиринт и набирая очки.
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Культура

В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

СМИ: с пострадавшими от радиации в Архангельске контактировали 90 человек

Врачи Архангельской областной клинической больницы опасаются за свое здоровье Трое пациентов, которых лечили в Архангельской областной клинической больнице после взрыва на полигоне под Северодвинском, были облучены радиацией и с ними контактировали 90 человек, сообщает "Русская служба Би-би-си".
Обновлено в 02:16
Кино

С Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера просят взыскать 216,6 млн рублей

Обновлено в 01:08
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье

Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита

Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Эксперты рассказали о росте числа молодых ипотечников

Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.
Обновлено в 02:03
Общество

Росстат отчитался о рекордном числе долгожителей старше 100 лет

Согласно подсчетам, на 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 человека, которым исполнилось 100 и более лет.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие

Стало известно о приобретении США танка Т-90

Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Политика

Кличко рассказал об особом статусе Севастополя

На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Общество

Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии

Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье женщин и мужчин.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Врачи из Петербурга прибыли в больницу Турции к пострадавшей девочке

Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении генконсульства прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния девочки и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения, - цитирует пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:40
Наука

Капли воды с наночастицами изменили цвет при 32 градусах Цельсия

Обновлено вчера в 13:39
Футбол

Вальбуэна: я прогрессировал в России, все это знают

Вальбуэна становился чемпионом Франции, а также по два раза выигрывал Кубок французской лиги и Суперкубок Франции.
Обновлено в 01:56
Общество

Первый свадебный замок срезали с Крымского моста

Сотрудники службы эксплуатации убрали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив.
Обновлено в 02:15
Футбол

Тренер «Арсенала» посоветовал Мустафи и Эльнени покинуть клуб

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи и египетскому полузащитнику Мохамеду Эльнени найти себе новые футбольные клубы.
Обновлено в 01:45
Наука

Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье

По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8

Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика

Продолжаем ждать роста нефтяных котировок

Утренняя картина говорит о том, что открытие торгов произойдет в небольшом плюсе: трейдеры будут отыгрывать рост американских фьючерсов на 0,4%. Однако не следует забывать, что западные индикаторы в последние дни очень часто меняют вектор своего движения, причем иногда без всяких поводов.
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Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Шоу-бизнес

Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате

Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено 21 августа в 20:40
Технологии

Первая в мире плавучая АЭС отправится на Чукотку

Обновлено вчера в 23:06
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Обновлено вчера в 16:23
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Sukhoi Superjet 100
Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Спроектирован только с применением цифровых технологий. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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