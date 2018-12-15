Путешествия

Последний рейс с застрявшими на Хайнане россиянами вылетел в Москву
Известия
17:05

Самолет авиакомпании «ИрАэро» со 183 российскими туристами, застрявшими в китайском Хайкоу, вылетел в Москву через Челябинск 14 декабря. Туристы не смогли вылететь в запланированный день из-за долгов туроператора «Жемчужная река» перед авиаперевозчиком.
Известия17:05

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Туристы из Хабаровска не смогли вылететь домой с острова Хайнань

Российская газета21:45

Последний эвакуационный рейс «ИрАэро» вылетел с китайского острова Хайнань через Челябинск в Москву

Эхо Москвы22:15

Рейс «ИрАэро» с туристами из Хайкоу продлен до Москвы из-за задержки подтверждений

ТАСС17:55

Ростуризм: «ИрАэро» выбрала неприемлемый вариант перелета туристов из Хайкоу в Хабаровск и Челябинск

Агентство Москва15:13

Последний эвакуационный рейс «ИрАэро» с Хайнаня вылетел в Москву через Челябинск

Говорит Москва15:50

РСТ: «ИрАэро» срывает вывоз туристов с острова Хайнань

Интерфакс14:19

Хайнань в 2018 году посетили почти 194 тысячи туристов из России

РИА Новости11:30
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Юристы прокомментировали, вправе ли туроператор удлинить перелет

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Хайнань
Провинция в Китае
Провинция на юге Китая. Включает в себя крупный одноимённый остров и ряд малых островов: Цичжоу, Дачжоудао, Симаочжоу и другие. Административный центр и крупнейший город - Хайкоу.
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