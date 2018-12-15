Самолет авиакомпании «ИрАэро» со 183 российскими туристами, застрявшими в китайском Хайкоу, вылетел в Москву через Челябинск 14 декабря. Туристы не смогли вылететь в запланированный день из-за долгов туроператора «Жемчужная река» перед авиаперевозчиком.

Последний рейс с застрявшими на Хайнане россиянами вылетел в Москву

Путешествия Путешествия Названы самые популярные страны у российских туристов на Новый год Выяснилось, что лидером рейтинга является Армения. Как стало известно, спрос в эту страну вырос на 76% в сравнении с предыдущим годом.

Путешествия Путешествия Опубликован рейтинг самых популярных развлечений туристов на Новый год

Путешествия Путешествия S7 запустила рейсы из Иркутска в Гуанчжоу

Путешествия Путешествия В Самарской области появится новый горнолыжный курорт Дмитрия Холина только вчера назначили на должность, а он уже предполагает, где можно построить горнолыжную трассу.

Путешествия Путешествия В Пензе не хватает мест для размещения туристов Иван Белозерцев поручил министерствам региона и руководителям гостиниц работать над привлечением туристов.

Путешествия Путешествия Музеи Тулы создали единый туристический маршрут Городские музеи выработали единый туристических маршрут «Тула — мастерская России».

Путешествия Путешествия Системе детско-юношеского туризма в России исполняется 100 лет Детский туризм в городе Томске развивают два учреждения дополнительного образования — Дома детства и юношества «Кедр» и «Наша гавань».

Путешествия Путешествия Байкальские турбазы на Новый год уже загружены почти на 100% Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальские загородные турбазы уже целиком загружены на новогодние праздники.

Путешествия Путешествия Туроператор TUI запустит в сезон чартеры из Бегишево в Анталью Аэропорт Бегишево и туроператор «TUI Россия» договорились запустить чартерные рейсы из Бегишево в Анталью с мая по октябрь 2019 года.

Путешествия Путешествия Авиакомпания «Аврора» возобновит перелеты с Сахалина в Японию

Путешествия Путешествия Юристы прокомментировали, вправе ли туроператор удлинить перелет Юристы объясняют, что с точки зрения закона нарушений со стороны туроператора или авиакомпании в данном случае не усматривается.

Путешествия Путешествия Выбираем гостиницу: как забронировать и отменить бронь По российскому законодательству, если постоялец забронировал отель, но бронь отменил не вовремя или не приехал, гостиница имеет право взять с него плату.

Путешествия Путешествия Федеральные и иностранные туроператоры приехали на Ямал Своими глазами увидели и попробывали на вкус, что такое арктическая экзотика и экстрим.

Путешествия Путешествия Не дождавшись денег от Москвы, Абхазия с надеждой смотрит на Тбилиси На обывательском уровне в России существует ряд стереотипов: да, это признанная Россией республика, там живут веселые, зачастую праздношатающиеся люди, растут мандарины и фейхоа, там есть море и невысокий уровень курортного отдыха, но всё дешевле чем в Сочи.