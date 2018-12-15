Путешествия
Последний рейс с застрявшими на Хайнане россиянами вылетел в Москву
Последний рейс с застрявшими на Хайнане россиянами вылетел в МосквуИзвестия17:05
Самолет авиакомпании «ИрАэро» со 183 российскими туристами, застрявшими в китайском Хайкоу, вылетел в Москву через Челябинск 14 декабря. Туристы не смогли вылететь в запланированный день из-за долгов туроператора «Жемчужная река» перед авиаперевозчиком.
Известия17:05
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