Российские и грузинские авиакомпании вечером в воскресенье совершают последние прямые рейсы между двумя странами перед входящим в силу решением властей РФ о временном прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией.

Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси

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