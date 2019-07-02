Политика
Последний прямой рейс вылетел из Москвы в ТбилисиИнтерфакс 16:45
Российские и грузинские авиакомпании вечером в воскресенье совершают последние прямые рейсы между двумя странами перед входящим в силу решением властей РФ о временном прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией.
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Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Политика
Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»
Среди толпы десятки голосов начинают освистывать Порошенко и кричать «позор». Тот вынужден ретироваться и ускорить шаг.
Обновлено в 15:42
Политика
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 17:30
Авто
В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми
Обновлено в 12:42
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Футбол
Сборная Бразилии выиграла девятый Кубок Америки в своей истории
В бразильском Рио-де-Жанейро завершился финальный матч Кубка Америки 2019 года между сборными Бразилии и Перу.
Обновлено в 17:58
Финансы
Золото и палладий резко подорожали в июне
Цены на золото растут с конца 2018 г. в том числе из-за сомнений в сохранении Федеральной резервной системой (ФРС) США политики повышения ставок, а также из-за роста общей рыночной волатильности на фоне торговых противоречий между США и КНР, говорит представитель «Полюса» (крупнейшего производителя золота в России).
Обновлено в 17:18
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Спорт
Женская сборная Испании выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Испании одержала победу над Францией (86:66) в финальном матче чемпионата Европы.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено в 13:44
Происшествия
Драка с применением кислоты произошла у паба в британском Лестере
Как сообщает RT со ссылкой на Express, группа злоумышленник устроила драку около одного из местных пабов, применив, предположительно, кислоту.
Обновлено в 14:38
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге
Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:13
Авто
Объявлена дата начала продаж обновленного Renault Duster
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала необычное фото дочери
Известная советская и российская певица Алла Пугачева показала в Instagram необычное фото дочери Лизы.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале
Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено в 13:32
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Футбол
Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную
Главную звезду сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную страны после критики КОНМЕБОЛ, сообщает AS.
Обновлено в 15:42
Политика
Гудков «подставил» своего соратника, подделав 500 подписей
Сам Шендерович не стал участвовать в предвыборной гонке, когда узнал, что 500 подписей в команде Гудкова оказались фальшивыми.
Обновлено в 17:00
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп: Ирану стоит быть осторожней в заявлениях по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Ирана быть осторожнее в своих заявлениях, касающихся иранской ядерной программы.
Обновлено в 17:14
Экономика
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В Турции произошел взрыв на азотном заводе
Обновлено в 14:52
Экономика
Товарооборот Китая с Африкой поставил новый рекорд
С января по май 2019 года зафиксирован умеренный рост товарооборота Китая и стран Африки, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета (ГТК) КНР.
Обновлено в 07:10
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
Обновлено в 13:55
Культура
Познер вышел из жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 11:06
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05