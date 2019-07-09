Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводниковРБК 09:09

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
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Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Спасение гражданского и неиспользованные противогазы "У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь", — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
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