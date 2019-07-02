Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС. В Грузию самолёт прилетит в 02:00 8 июля по местному времени.

Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси

Политика Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает президента в выступлениях для того, чтобы сохранить рейтинг партии "Слуга народа" перед выборами в парламент.

Общество Дожди и похолодание ждут москвичей на второй неделе июля Дожди с грозами в Москве прогнозируют синоптики в начале следующей недели, а температура воздуха не превысит 24 градусов тепла.

Происшествия Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.

Политика Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Армия и оружие В Японии создают неатомную подлодку нового поколения В Японии начаты работы по созданию нового поколения неатомных подлодок, получивших на данное время обозначение 29SS.

Политика Рейтинг одобрения работы Трампа стал рекордным в его карьере Согласно результатам опроса, 51% американцев одобряют экономическую политику Трампа, но рейтинги одобрения его деятельности по восьми другим пунктам значительно ниже: от 42% в налоговой сфере до 29% в вопросе глобального потепления.

Шоу-бизнес Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.

Общество Медведев распорядился о проведении всероссийской диспансеризации «Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», – говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Армия и оружие Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга» Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.

Происшествия Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым Состояние семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, которую систематически избивали родственники, по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Леонида Рошаля).

Политика США пригрозили Ирану новыми санкциями Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.

Авто В подмосковном Шуколово прошел Vagfest С 5 по 7 июля в деревне Шуколово (Дмитровский район Московской области) на базе горнолыжного клуба имени Леонида Тягачева состоялось пятое мероприятие Vagfest («Праздник автомобилей»).

Происшествия Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.

Здоровье В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.

Политика Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.

Музыка Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.