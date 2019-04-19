Общество
Последний дом для дольщиков экс-«Дальспецстроя» сдадут в 2020 годуРИА Новости 02:04
Главное военно-строительное управление №6 (ГВСУ, бывший "Дальспецстрой") в 2020 году завершит строительство дома по улице Льва Толстого в Хабаровске, где остались квартиры по просроченным договорам долевого участия, новоселья ждут 34 дольщика, сообщил на пресс-конференции в пятницу представитель внешней администрации компании Григорий Меликян.
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Бывший «Дальспецстрой» обещает сдать последний дом, возведенный на деньги дольщиков, в 2020 году
Интерфакс - Россиявчера в 22:32
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