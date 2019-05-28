Общество
После жары на Москву может налететь торнадоВести.Ru 05:44
Синоптики предупредили москвичей и жителей области о том, что в середине этой недели в столицу придет аномальная для этого времени года жара. Однако затем, если наступит похолодание, на столичный регион могут налететь смерчи.
Читать в источнике
Оценить70
с чего всё началось
После периода аномальной жары, который прогнозируется в Москве на текущей неделе, в столичном регионе могут возникнуть шквалы и торнадо или смерчи.Агентство Москва01:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Политика
Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
В Вольске Саратовской области в одной из школ ученик седьмого класса топором ударил 12-летнюю девочку.
Обновлено в 05:39
Общество
Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11
Американский альпинист скончался во время спуска с самой высокой горы мира - Эвереста, общее число покорителей вершин, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11, сообщает агентство IANS со ссылкой на непальские власти.
Обновлено в 01:21
Интернет
В Москве пройдет тест предсерийного образца квантового телефона
В Москве 28 мая состоится презентация предсерийного образца российского квантового телефона, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Общество
Мост в Киеве продолжает трескаться
Пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье
В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 06:58
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Два загоревшихся частных дома в Омске спасли от взрыва
По данным пресс-службы омского МЧС, огонь охватил два частных дома и надворные постройки на ул. 8-й Западной.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе
Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке
Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
Обновлено в 04:04
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено 26 мая в 06:58
Политика
Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Спорт
Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 06:34
Футбол
РФС поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионах
Идея вернуть продажу и рекламу пива на стадионах нашла поддержку в Российском футбольном союзе, никакой проблемы в организации и клубах в этом не видят.
Обновлено в 06:50
Технологии
«ЛитРес» сообщил о выходе на рынок Польши
По словам гендиректора компании Сергея Анурьева, в 2017 году рынок электронных книг в Польше оценивался в 85 млн злотых (1,4 млрд руб.).
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Иркутске самолет экстренно сел из-за поломки
Самолет авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенка в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за отказа высотомера, сообщил РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Салтыковой показала новое лицо после нападения собаки
Алиса Салтыкова, наконец, залечила раны, оставленные после нападения собаки полгода назад. Девушку серьезно покусала овчарка.
Обновлено в 06:51
Политика
Верховная рада присоединила к Украине часть ДНР
Верховная рада изменила границы Бахмутского района оккупированной части ДНР, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.
Обновлено в 05:57
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Кино
Веном может появиться в «Человеке-пауке 3»
Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.
Обновлено в 04:39
Политика
Порошенко станет спонсором радикалов
Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Политика
В Соломенском суде Киева прошло заседание по делу Омеляна
В Соломенском суде Киева прошло заседание по делу о недостоверном декларировании доходов министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
Обновлено в 04:45
Политика
На Украине начали «эру» строительства бетонных дорог
Украина с этого года входит в "эру" строительства бетонных дорог.
Обновлено в 05:35
Космос
«КосмоКурс» планирует производить в Подмосковье ракету для суборбитального полета
Компания "КосмоКурс", которая развивает в России космический туризм, планирует расширить территорию подмосковного предприятия для производства на нем ракет.
Обновлено в 05:10
Авто
Стартовали продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае
Новый купеобразный внедорожник Volkswagen Teramont X, представленный несколько недель назад на автосалоне в Шанхае, вышел в продажу в Китае.
Обновлено вчера в 22:19
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Пенсионерка была ранена в результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР
Обновлено вчера в 21:53