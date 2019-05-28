После жары на Москву может налететь торнадоВести.Ru 05:44

После периода аномальной жары, который прогнозируется в Москве на текущей неделе, в столичном регионе могут возникнуть шквалы и торнадо или смерчи.

с чего всё началось

Синоптики предупредили москвичей и жителей области о том, что в середине этой недели в столицу придет аномальная для этого времени года жара. Однако затем, если наступит похолодание, на столичный регион могут налететь смерчи.

После жары на Москву может налететь торнадо

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