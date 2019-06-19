После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное делоГазета.Ru 13:21

с чего всё началось

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

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Происшествия В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы более 9 тысяч человек Из-за лесных пожаров в провинции Альберта в Канаде свои дома покинули более 9 тыс. человек, передает Global News.

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Происшествия Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.

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