Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное делоГазета.Ru 13:21

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
В Челябинской области возбудили уголовное дело после жалобы жителей села Варна президенту Владимиру Путину по поводу сложностей с переходом железнодорожных путей на станции Тамерлан, сообщается
 на сайте Следственного комитета (СК) России.
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