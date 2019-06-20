После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное делоГазета.Ru 13:21

с чего всё началось

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

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