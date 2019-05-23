Футбол

После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»Матч ТВ 06:30

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
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